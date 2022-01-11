الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا بالدول العربية.. السعودية أكثر الإصابات والبحرين والإمارات «صفر» وفيات

كورونا بالدول العربية
كورونا بالدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بالدول العربية أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أن السعودية تعد أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات اليومية، فيما لم تسجل البحرين والإمارات أية وفيات.


ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4778 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 583 ألفا و531 حالة، وحالتي وفاة بإجمالي 8 آلاف و895 حالة، وتماثل 893 حالة للشفاء ليصل الإجمالي إلى 547 ألفا و507 حالات.


وفي البحرين، سجلت وزارة‭ ‬الصحة 1694 إصابة جديدة، وتعافي 853 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافيين إلى 280 ألفا و114 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1397 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.


وفي الإمارات، ‌‎سجلت وزارة الصحة 2562 إصابة جديدة بإجمالي 788 ألفا و187 حالة، وتعافي 860 حالة بإجمالي 753 ألفا و893 حالة، بينما استقر إجمالي الوفيات عند 2174 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.


وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3683 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و544 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 437 ألفا و602 حالة، والوفيات إلى 2472 حالة، والشفاء إلى 414 ألفا و241 حالة بنسبة 94.6%.


وفي ليبيا، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 518 إصابة جديدة بإجمالي 393 ألفا و983 حالة، وتعافي 837 حالة بإجمالي 381 ألفا و271 حالة، بجانب تسجيل 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و796 حالة.


وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1368 إصابة جديدة و5 وفيات وتماثل 310 أشخاص للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و98 ألفا و908 حالات، والوفيات إلى 24 ألفا و212 حالة، والشفاء إلى مليونين و67 ألفا و692 حالة بنسبة 98.5%.


أما في موريتانيا فقد أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 676 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي 49673 ، فيما تم شفاء 123 مصابا ووفاة مصابين ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 888.


وفي الجزائر تم تسجيل ٤٨٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و١٠ حالات وفاة، فيما تماثل ٣٢٥ مريضا للشفاء.


وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٢٢ ألفا و٦٣٩ حالة ؛ من بينها ٤٨٢ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٥٢ ألفا و٧١٥ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٣٤٩ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٣٩ مريضا في العناية المركزة.

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