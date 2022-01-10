الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

طبيب الإبراشى: شائعات وفاته أثرت على حالته النفسية

جريدة الدستور

قال الدكتور مجدي عبد الحميد، الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إن الكثير من محبيه وجمهوره كانوا يترددون باستمرار على المستشفى من أجل الإطمئنان على حالته الصحية قبل رحيله.

وأضاف عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن "المذاع عبر فضائية" الحدث اليوم"، أن الإبراشي أقدم على دخول المستشفى بعد أسبوعين من الإصابة بفيروس كورونا، لذا كانت حالته متأخرة تمامًا نتيجة تليف جزء كبير من الرئة، مضيفاً أنه حالته كانت تحت إشراف الدكتور حسام حسني، مستشار وزيرة الصحة للحالات الحرجة.

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وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

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