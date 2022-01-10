الإثنين 10 يناير 2022
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مصر

«الزراعة»: وفد نيجيري يتفقد المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات

زيارة الوفد النيجيري
زيارة الوفد النيجيري

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة زيارة الوفد النيجيري، حيث قام زار معمل متبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة. 

 وفي جانبها، قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوفد النيجيري تفقد المعامل التابعة للمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، حيث أشاد بأحدث الأجهزة التي يستخدمها المعمل في مجال تحليل العينات وملوثات الأغذية. 

وعرض الدكتورة مدير المعمل شرح تفصيلي للدور الذي يقوم به المعمل في مجال سلامة الغذاء وتصدير الحاصلات الزراعية الي مختلف دول العالم.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنظيم دورة تدريبية للعاملين بالمعمل، في مجال المراجعة الداخلية وفقا لمتطلبات الايزو، وذلك من خلال خبير دولي متخصص في هذا المجال.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، أن ذلك يأتي في إطار قيام المعمل بتطوير ورفع كفاءة العاملين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لافتة إلى أن فعاليات التدريب استمرت لمدة ثلاثة أيام، شارك فيها مجموعة من رؤساء الأقسام والباحثين بالمعمل.

الزراعة وفد نيجيرى يتفقد المعمل المركزى لمتبقيات

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