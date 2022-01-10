«ورد».. رواية جديدة لهند عبدالله عن دار الهالة بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار الهالة للنشر والتوزيع رواية «ورد» للكاتبة الساخرة والروائية هند عبدالله بالتزامن مع الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنطلق فعالياتها خلال الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

وتقول هند عبدالله عن الرواية: «مستوحاة من واقعة حقيقية حصلت في مكان ما في الصعيد، وهناك الكثير من الصعوبات التي قابلتني في كتابتها وأهمها حساسية المجتمع الصعيدي تجاه مناقشة القضايا المشابهة وخوفي من رد الفعل، كما أنني احتجت استشارات طبية وقانونية، وهناك عقبة عظيمة كانت تقف أمامي وهي احتياجي لأناس كانوا يعملون في الخليج بحقبة الثمانينيات».

وتضيف في تصريح لـ«الدستور»: «الفكرة الرئيسية في الرواية تدور حول الظالم والمظلوم واستحالة الحكم أيهما أكثر تضررًا، أحيانًا أتعجب من التعاطف مع الجاني، ولكن هذه الرواية غيرت كثيرًا في وجهة نظري هذه».

وتواصل: «حين بدأت الكتابة كان لدي الكثير من مشاعر الكراهية تجاه بعض شخوصها، ولكن بعد سنوات من الكتابة تعاطفت معهم لا شعوريًا، وتمنيت أن أستطيع تغيير أقدارهم ولو بمجرد الكتابة».

وصدرت المؤلفة الرواية بقولها على ظهر الغلاف: "عندما شرعت في كتابة أحداث الرواية كنت أحمل مشاعر ناقمة على ورد، حتى تغير شيء داخلي جعلني أشعر بالشفقة، فالجاني في رواية أحدهم قد يكون مغدورًا به في رواية أخرى، وقد تعلمت مع الوقت أنه لا يوجد عقاب أقسى من انتظار المجهول".

أما عن هند عبدالله فهي روائية وكاتبة ساخرة مصرية اشتهرت باسم "نور مانجا"، وصدرت لها أربعة أعمال ورقية ومجموعة قصص للأطفال، شاركت عبدالله في إعداد برامج في التليفزيون المصري، وتم تكريمها كشخصية مؤثرة في أكثر من محفل، وهي ناشطة في العمل الخيري التطوعي.