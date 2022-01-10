شروط «الأم المثالية» وإنقاذ شخص بلا مأوى.. حصاد «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

«التضامن» تعلن شروط قبول أوراق الأم المثالية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2022 حتى الخميس 20 يناير 2022 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الأوراق المطلوبة للتقديم على مسابقة الأم المثالية، تتمثل في: «قيد عائلي - صورة البطاقة الشخصية - شهادات للأبناء في الجامعات إن وجد - فيش وتشبيه»، موضحا أنه تم تحديد المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة.

https://www.dostor.org/3679898

انتهاء مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

أكد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مدة توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية تنتهي اليوم الإثنين.

وأضاف طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه تقدم بتعديل اللائحة الداخلية لبعض مواد قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 إلى مجلس النواب، لمد مدة توفيق الأوضاع حتى يونيو المقبل.

https://www.dostor.org/3680028

وزيرة التضامن توجه بإنقاذ شخص بلا مأوى ونقله لمستشفى الأمراض النفسية

وجهت نيفين القباج فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى بمستشفى المنيرة العام، علما بأن المواطن يعاني من التهاب رئوي وذبحة صدرية، ويحتاج إلى مستشفى توفر له الرعاية الطبية اللازمة وبحث إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية فور تماثله للشفاء.

https://www.dostor.org/3680161



«التضامن» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

رفعت وزارة التضامن الاجتماعي، درجة استعدادها القصوى لمواجهة الطقس السيئ المتوقع على بعض محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حالة الطقس بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، حيث وضعت “الهلال” خطة شاملة للاستعداد تقوم على عدة محاور تشمل إدارة الأزمات والكوارث لأحوال الطقس، وتكثيف فرق الطوارئ والإغاثة في المحافظات للتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والاستراتيجية للأحداث بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، خاصة في المحافظات الأكثر عرضة للتقلبات الجوية.

https://www.dostor.org/3679716