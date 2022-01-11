جلسة تصوير ورقص.. هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الأربعين (صور)

في مقابلة مع صحيفة إيطالية كشف المصور باولو روفرسي عن جلسة التصوير السرية الخاصة بكيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، وكيف أقنع كيت بأن ترقص “رقصة الفالس المتسارعة مع قليل من موسيقى الروك أند رول” بعد أن ارتدت ثوب الأورجانزا من ألكسندر ماكوين الذي ذكره بـ “راقصة الباليه الكلاسيكية”.

حيث قال: “ أردت التقاط صور متحركة رائعة للدوقة بهذه التنورة العريضة لذلك جعلتها ترقص أمام عدستي، على موسيقى الفالس المتسارعة، وهي نوع من أنواع الموسيقى الممزوجة بقرصة من موسيقى ”الروك أند رول”، وفقا لموقع hello magazine.

وأضاف باولو الذي عمل مع عارضات الأزياء مثل كيت موس ونعومي كامبل “في البداية كانت الدوقة متوجسة، وتطلب الإعداد لجلسة الرقص حوالي أربع ساعات من العمل، ولكن بمجرد أن بدأت ، بدا الأمر سهلاً للغاية”.

كيت ميدلتون

استوحت الدوقة وباولو الإلهام الخاص بالجلسة من التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر والذي كان محور أطروحة كيت الجامعية في جامعة سانت أندروز، وتُظهر إحدى الصور الثلاث التي تم إصدارها بمناسبة عيد الميلاد الدوقة وهي تبتسم مباشرة للكاميرا في ثوب أحمر بكتف واحد من تصميم مصمم فساتين الزفاف ألكسندر ماكوين، كما تظهر أيضًا في صورتين بالأبيض والأسود، ولقطة أخرى مقرّبة أخرى تُظهِربها الدوقة مشرقة.

كيت ميدلتون

وقال المصور إنه في ديسمبر تم تقليص الصور إلى 70 صورة مختارة من مجموعة تتكون من 250، وكشف كيف ظهرت الدوقة في الضوء الطبيعي، بمكياج صغير، بدون تسريحة شعر وأقراط بسيطة وخاتم.

واختتم أن الدوقة شكرت بشكل شخصي المعجبين على أمنياتهم بعيد ميلادها، معربا أنه من المرجح أن تظل سلسلة الصور هذه خاصة.

ويذكر أن المصور التقي بالدوقة لأول مرة لتناول الشاي والبسكويت في قصر كينسينجتون في نوفمبر وكانت الدوقة متخوفة في البداية من التقاط الصور.