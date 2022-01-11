الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جلسة تصوير ورقص.. هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الأربعين (صور)

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

في مقابلة مع صحيفة إيطالية كشف المصور  باولو روفرسي عن جلسة التصوير السرية الخاصة بكيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، وكيف أقنع كيت بأن ترقص “رقصة الفالس المتسارعة مع قليل من موسيقى الروك أند رول” بعد أن ارتدت ثوب الأورجانزا من  ألكسندر ماكوين الذي ذكره بـ “راقصة الباليه الكلاسيكية”.

حيث قال: “ أردت التقاط صور متحركة رائعة للدوقة بهذه التنورة العريضة لذلك جعلتها ترقص أمام عدستي، على موسيقى الفالس المتسارعة، وهي نوع من أنواع الموسيقى الممزوجة بقرصة من موسيقى ”الروك أند رول”، وفقا لموقع hello magazine.

وأضاف باولو  الذي عمل مع عارضات الأزياء مثل كيت موس ونعومي كامبل “في البداية كانت الدوقة متوجسة، وتطلب الإعداد لجلسة الرقص حوالي أربع ساعات من العمل،  ولكن بمجرد أن بدأت ، بدا الأمر سهلاً للغاية”. 

كيت ميدلتون 40 عيد ميلاد بورتريه 3
 كيت ميدلتون 

استوحت الدوقة وباولو الإلهام الخاص بالجلسة من التصوير الفوتوغرافي في القرن التاسع عشر والذي كان محور أطروحة كيت الجامعية في جامعة سانت أندروز، وتُظهر إحدى الصور الثلاث التي تم إصدارها بمناسبة عيد الميلاد الدوقة وهي تبتسم مباشرة للكاميرا في ثوب أحمر بكتف واحد من تصميم مصمم فساتين الزفاف  ألكسندر ماكوين،  كما تظهر  أيضًا في صورتين بالأبيض والأسود، ولقطة أخرى مقرّبة أخرى تُظهِربها الدوقة مشرقة. 

كيت ميدلتون 40 عيد ميلاد بورتريه 1
 كيت ميدلتون 

وقال المصور إنه في ديسمبر تم تقليص الصور إلى 70 صورة مختارة من مجموعة تتكون من 250، وكشف كيف ظهرت الدوقة في الضوء الطبيعي، بمكياج صغير، بدون تسريحة شعر وأقراط بسيطة وخاتم.

واختتم أن الدوقة شكرت بشكل شخصي المعجبين على أمنياتهم بعيد ميلادها، معربا أنه من المرجح أن تظل سلسلة الصور هذه  خاصة. 

ويذكر أن المصور التقي بالدوقة لأول مرة لتناول الشاي والبسكويت في قصر كينسينجتون في نوفمبر وكانت الدوقة متخوفة في البداية من التقاط الصور.

كيت ميدلتون كيت ويليام أخبار العائلة المالكة عيد ميلاد كيت ميدلتون دوقة كامبريدج

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء11-1-2022

محمد الباز يكشف دليل براءة «الإبراشى» من القبض على محمود شعبان (فيديو)

إعادة فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الحالة الجوية

ليبيا.. إعادة افتتاح القنصلية الجزائرية في طرابلس بعد إغلاقها 8 سنوات

وزير التعليم: يحدد منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي بالفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا