عبدالله الزبانى من الأردن: «مصر رائدة السلام وننعم بالأمن فى منتدى شباب العالم»

قال عبدالله الزباني، أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من الأردن، إن المشاركة الأولى له، مشيرا إلى أنه سمع عنه من وسائل التواصل الاجتماعي وكان حريصا على البحث عن كل ما يخص النسخ السابقة من المنتدى، ووجد أنها ثرية للشباب وبالفعل حدث مثل هذا يجذب أنظار الشباب من جميع أنحاء العالم متطلعين لحضوره بالتأكيد.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»: «أنا مهتم كثيرا بعلم الاجتماع ولذلك أقدر قيمة التواصل بين الناس وبعضها، هذا بالفعل ما وجدته في منتدى شباب العالم فهناك الكثير من الشخصيات الدبلوماسية والعامة والمسئولين نتحدث مع بعضنا البعض ونتناقش عن كافة الموضوعات وتجمعنا ثقافات مختلفة لكننا اتفقنا على المشاركة الفعالة».

وتابع: «شاركت في الكثير من الورش ولكني مهتم كثيرا بالورش التي ناقشت السلام الحقيقي وأن ينعم جميع أفراد العالم بالسلام وتحدثنا عن القضية الفلسطينية وكانت هناك جلسة رائعة عن فيروس كورونا المستجد والتحديات التي تواجه العالم، وحضرت ورشا عن التنمية المستدامة كلها تهم العالم بالفعل ونخرج منها بتوصيات ثرية».

واستكمل: «منذ وصولنا ونحن نرى أن مصر حريصة على الإجراءات الاحترازية، وبالفعل كلنا ثقة في أن مصر تستوعب جميع أفراد العالم وشرم الشيخ أثبتت أنها رائدة للسلام والرئيس عبدالفتاح السيسي أثبت أنه رائد للسلام وننعم بالأمن والأمان والاستقرار داخل مصر».

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

ويٌعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وتلقت إدارة المنتدى أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

كما أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

كما تقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادًا على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريقا لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة في الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين.

بالإضافة لذلك، تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مُختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية المٌلهمة.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.