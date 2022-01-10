كيت ميدلتون تقتبس ملابسها من الأميرة ديانا (صور)

احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها أمس، ومنذ خطبتها للأمير وليام تستوحي ملابسها من خزانة الملابس الشهيرة للأميرة ديانا.

وفي التقرير نستعرض المناسبات التي اقتبست منها كيت ميدلتون ملابسها من الأميرة ديانا.

الفستان الأخضر المطرز

على اليمين أميرة كامبريدج في حفل استقبال خاص أقامه المفوض السامي البريطاني إلى باكستان خلال زيارته الملكية في أكتوبر 2019 وعلى اليسار أميرة ويلز في حفل خيري في مسرح قصر فيكتوريا في 1987.

القبعة الباكستانية التقليدية

إلى اليمين كيت ميدلتون تزور تشيترال في أكتوبر 2019 وعلى اليسار الأميرة ديانا تزور تشيترال في سبتمبر 1991 بملابس شبيه لها.

المظهر الأخضر بالكامل

على اليمين دوقة كامبريدج والأمير ويليام في مقر إقامة القنصل العام البريطاني في 8 يوليو 2011 في لوس أنجلوس وعلى اليسار الأميرة ديانا في مسجد بادشاي في 25 سبتمبر 1991 في لاهور



الفستان الأحمر

على اليمين الأمير ويليام ودوقة كامبريدج في قصر سانت جيمس في 13 أكتوبر 2011 في لندن، وعلى اليسار ليدي ديانا في فندق كلاريدجز .

المعطف الوردي الفوشيا

على اليمين دوقة كامبريدج في مركز ستيفن لورانس في 27 مارس 2015 في لندن، وعلى اليسار الأميرة ديانا في وستمنستر في لندن.

فستان الزفاف

على اليمين يظهر الأمير ويليام ودوقة كامبريدج في حفل زفافهما في وستمنستر أبي في 29 أبريل 2011 في لندن، وعلى اليسار الأمير تشارلز والسيدة ديانا سبنسر في حفل زفافهما في كاتدرائية سانت بول في لندن 29 يوليو 1981.

خاتم الخطوبة من الياقوت والألماس

على اليمين كيت ميدلتون والأمير ويليام عند إعلان خطوبتهما في 16 نوفمبر 2010 في لندن، وعلى اليسار الأميرة ديانا والأمير تشارلز عند إعلان خطوبتهما.