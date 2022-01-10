السفير الأمريكي لدى بغداد يؤكد أهمية التوسع في الشراكة مع العراق

أكد السفير الأميركي لدى بغداد، اليوم الإثنين، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أهمية الشراكة مع العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان أن مستشار الأمن القومي العراقي ، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر"، لافتاً إلى أنه في بداية اللقاء، قدم السفير الأميركي التهنئة بانتخاب رئيس البرلمان العراقي ونائبيه".

وأعرب السفير الأميركي، عن أمله بأن تتشكل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت"، مؤكداً "أهمية الشراكة مع العراق".

وأشار إلى أن "بلاده تأمل بتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم".

وبحث الطرفان، بحسب البيان، الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي".

وفي وقت سابق هنأت السفارة الأميركية في بغداد، انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، فيما عبرت عن أملها بالإسراع بعملية تشكيل الحكومة.

وذكر بيان للسفارة , انها رحَّبت بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية".

وأضاف "نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".

وأشار الى أنه "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حالياً".

وأعربت عن أملها، ان "تعكسَ الحكومة الجديدة، فور تشكيلها، إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".