رفع كفاءة أنفاق المشاة بميدان الجيزة وتشغيل وصيانة السلالم الكهربائية

واصلت محافظة الجيزة جهودها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها، وتوفير حرم أمن لعبور المشاة بعيداً عن حرم الطريق للتيسير علي المواطنين ولعدم إعاقة الحركة المرورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب برفع كفاءة أنفاق عبور المشاة بميدان الجيزة والتي شملت تنفيذ أعمال نظافة ورفع كفاءة الانارة وصيانة وتشغيل السلالم الكهربائية,، للتسهيل علي المواطنين وكبار السن في عبور الطريق.

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء وإشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية في قطاع هضبة الأهرام.

و أأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن الحملة تأتي استكمالاً للحملات التى تنظم بشكل يومي لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت التصدى لمخالفات البناء ورفع إشغالات المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية والتى أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل 6 وحدات سكنية إلى الغرض السكني (محلات) بدون ترخيص بالعقارات رقم 6 قطعة أ، و428 قطعة ل، و 424 قطعة ط و 16، و 3 قطعة ص، و 28 قطعة د، وقد تم تكسير الحوائط المقامه بالمخالفة وسحب الابواب والأخشاب والمعدات وتحرير للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم خلال الحملة رفع 1450 حالة إشغال للمحال والمقاهي والكافيهات والمنشأت التجارية، شملت كراسي وشيشة وتروسيكلات باعة جائلين واستاندات، بالإضافة إلى إزالة 96 حاجزا حديديا لحجز أماكن ركن السيارات، وتم إيداع المضبوطات بمخاذن قطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وشنت محافظة الجيزة حملة نظافة، وتجريد مكبرة بشوارع الثروة المعدنية والجيش وجاري استكمال المجهودات لحين الانتهاء.