شيخ الطريقة القادرية بمالي يعلن انضمامه للاتحاد العالمي للطرق الصوفية

أعلن الشيخ يوسف الكوناتي المسكاني، شيخ الطريقة القادرية المسكانية بدولة مالي، اليوم الاثنين، انضمامه للاتحاد العالمي للطرق الصوفية، بعد اعتماده بشكل رسمي من قبل الاتحاد العالمي للصوفية بمصر.

فى السياق ذاته، رحّب الدكتور علاء الدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للصوفية بمصر، بانضمام "شيخ صوفية مالى"، مؤكدًا على أن انضمام المسكاني سيعطى دفعة قوية للاتحاد فى قارة إفريقيا، خاصة وأن الطريقة المسكانية من الطرق الصوفية المنتشرة فى العديد من الدول، وهذا أمر يعتبر جيد ومكسب كبير للاتحاد الصوفي العالمي الذي يتزايد عدد الطرق المنضمة إليه يومًا بعد يوم.

وقال الشيخ يوسف المسكاني شيخ الطريقة القادرية المسكانية، إن الطريقة المسكانية ومشايخها يتوجهون بالشكر للاتحاد العالمى للطرق الصوفية ورئيسه الدكتور علاء أبوالعزائم على قبول عضوية الطريقة فى الاتحاد الدولى للصوفية، حيث يعتبر ذلك شرف كبير وعظيم للطريقة ومشايخها الأفاضل.

وتابع "المسكاني": أن الطريقة القادرية المسكانية تسعى للتعاون مع الاتحاد العالمي للصوفية، من خلال العمل على توحيد الرؤوى ووجهات النظر وتنسيق الجهود من أجل نشر الفكر الإسلامى الصحيح والتصدى للأفكار المتشددة التي تسعى التيارات المنحرفة لنشرها فى جميع بلدان القارة السمراء، من خلال وضع آليات وأسس معينة يتم من خلالها تقديم فكر جديد يتواكب مع العصر الحالي.

وقال الدكتور علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمى للصوفية، إن الاتحاد يهدف الى خروج الصوفية من الخلوات إلى الجلوات وتحولهم إلى مصلحين وانتشارهم فى المجتمعات الإسلامية وقيادة الإصلاح ونشر أخلاق الإسلام والاهتمام بالجانب الإعلامى الصوفي بإصدار مجلات دورية لخدمة الصوفية والتصوف عالميا بالعربية والإنجليزية.

وأشار الى اهتمام الاتحاد بعقد مؤتمرات دورية لبحث العمل الإيجابي للصوفية والتواصل العلمى بتبادل المعلومات وإنشاء صندوق مالى للاتحاد، لتنفيذ برامجه وتقديم العون المادى والمعنوى للمسلمين فى جميع أنحاء العالم.