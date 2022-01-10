انتظام العمل بمبادرة حياة كريمة  بإجمالي تكلفة تتجاوز 44 مليار في 42 قرية رئيسية وتوابعها بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات، داخل ٤٢ قرية رئيسية وتوابعها بجميع أنحاء مدن وقرى المبادرة.

حيث استعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها اعمال إنشاء:- مدرسة زاوية سالم الاعدادية- مدرسة سكينة الحلوجى الابتدائية، مبنى المجمع الطبى و مجمع الخدمات بزاوية صقر، مدرسة عبد الله الصياد ، الوحدة الصحية بالعزيمة ، مجمع خدمات ومغذي كهرباء قرية ابو بكر الصديق، مجمع خدمات كوم الفرج ، مجمع خدمات ابو العطا بمركز ابو المطامير.

كما تم استعراض متابعة إنشاء مجمع خدمات افلاقة و تشطيبات مجمع خدمات دسونس ، وحدة إسعاف افلاقة وشرنوب ، شبكة انحدار الصرف الصحي بكوم النوام ، تشطيب مدرسة الشهيد عاطف الجنادى بشرنوب مركز دمنهور، و كوبرى المقرن بقرية بلقطر ، كوبرى كوم تقاله بقرية بركة غطاس بمركز ابو حمص.

من الجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة تنفذ بعدد ٦ مراكز من أكبر مراكز المحافظة وهم مركز كفر الدوار ، ومركز أبو حمص، ومراكز دمنهور، ومركز حوش عيسى، ومركز أبو المطامير، ومركز وأدى النطرون و تضم ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجارى الانتهاء من الأعمال داخل بعض المشروعات.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه باستمرار المتابعة المستمرة من قبل، مجالس المدن والقرى التى يتم تنفيذ فيها مبادرة حياة كريمة، وذلك من أجل المساهمة في الانتهاء من أعمال المشروعات فى المواعيد المحددة.