الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس يُشارك في الاحفتال السنوي لأسرة القديسة ليديا

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

ترأس الأنبا مكايوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، مساء أمس، الاحتفال السنوي لأسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بالأعمال الحرة، بدار المطرانية.

وشارك في الاحتفال كهنة وشمامسة وخدام الايبارشية ، والفتيات القبطيات المشاركات بأسرة القديسة ليديا، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من إجراءات الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد بين الحضور، وقياس درجات الحرارة قبل دخول الكنيسة.

وتحرص إيبارشية المنيا على إقامة لقاءات روحية متنوعة  لكل فئات  المجتمع من السائقين والعمال، وذلك في إطار حرصها على دعمهم روحياً  واجتماعيا.

الانبا مكايوس اسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا أسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات الاحتفال السنوي عاملات بالأعمال الحرة وشمامسة والفتيات القبطيات إيبارشية المنيا

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