«كايرو كافيه» تقدم حفلًا غنائيًا على مسرح الجمهورية.. الخميس

تقدم فرقة "كايرو كافيه" بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقي علي شرف، حفلًا غنائيًا في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 13 يناير الجاري وذلك علي خشبة مسرح الجمهورية بمشاركة المغنيتين ميرا وجيه، والمصرية من جذور إيطالية "ليديا لوتشيانو".

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية التراثية والمعاصرة التي أعاد صياغتها مؤسس الفرقة الموسيقار علي شرف، برؤية جديدة منها مزيج بين أغنية "هيدز رود چاك" للمطرب الأمريكي العالمي "ري تشارلز" وأغنيتي "يا قلبي يا خالي" للمطرب الراحل عبدالحليم حافظ، و"اسمع قلبي" لماجدة الرومي، إلى جانب فقرة بعنوان "اورينتال جروف" وتجمع بين الأعمال الغنائية: "مكانش على البال" لمحمد عبد الوهاب، "أما أنا مهما جرى" لليلى مراد، و"امتى هتعرف" لأسمهان ، بالإضافة إلى كلمات غنائية باللغة الإيطالية تؤدى على ألحان عربية منها "أنا لك علي طول"، "قلب القاسي" وغيرها.

يذكر أن علي شرف، مؤلف وموزع موسيقي وعازف بيانو، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1985 ومن أكاديمية الفنون عام 1986 ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى، وبدأ حياته المهنية بالتوزيع الموسيقي لمجموعة من المطربين منهم مدحت صالح، محمد فؤاد، علي الحجار، كما قام بتأليف العديد من الألحان الاستعراضية لفوازير نيللي وتعاون مع عدد من الفرق الواعدة.

وشارك في تأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع تترات الكثير من المسلسلات الدرامية منها "رياح الغدر"، "بابا في تانية رابع"، كما قام بتأليف الموسيقى التصويرية وتلحين وتوزيع التترات لمسلسلات أدهم وزينات والثلاث بنات، فجر ليلة صيف، المنادي، أغلى الناس، شغل عفاريت، إلى جانب فيلم شباب على الهوا، وأسس فرقة "كايرو كافيه" لتقديم صياغة موسيقية جديدة لروائع زمن الفن الجميل.