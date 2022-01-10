ليبيا تسجل 8 حالات وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الإثنين، تسجيل 518 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 131 حالة حرجة، في آخر 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنه قد تماثل للشفاء 837 مصابًا، فيما تُوفي 8 آخرون.

وأشار إلى أنه قد بلغت نسبة الحالات الموجبة 10.8% من إجمالي 4791 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4273 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ست حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

ووفقا للبيان فأنه بذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 393 ألفًا و983 حالة، منها 6916 حالة نشطة، بينما تعافى 381 ألفًا و271 حالة، وسُجلت 5796 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أمس عبر الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية، أن سلالة "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، تنتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2 وأن البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحالات.

وأضافت الدكتورة ماريا في تصريح متلفز، تم بثه عبر حسابات منظمة الصحة العالمية الرسمية على منصات التواصل، أنه وفقاً لآخر تحديث لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية.

وشرحت كيركوف أن هناك عددا من الأسباب وراء تلك الزيادة الحادة، من بينها أن الطفرات، التي يحتوي عليها متحور أوميكرون، أكثر قدرة على الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر.

أما ثاني الأسباب، بحسب ما ذكرته المسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا في المنظمة الأممية، فهو ما يسمى "الهروب المناعي"، والذي يعني أنه يمكن تعرض الأشخاص للعدوى مجددًا، والسبب الثالث هو أن عدوى متحورة أوميكرون تصيب وتستنسخ في الجهاز التنفسي العلوي، وهو مختلف عن متحور دلتا والمتغيرات الأخرى، وصولًا إلى التسلسل الأصلي للفيروس والذي يصيب ويتكاثر في الجهاز التنفسي السفلي بالرئتين، وبالتالي فإن هذا المزيج من العوامل سمح لأحدث متغيرات فيروس سارس-كوف-2 بالانتشار بسهولة أكبر.