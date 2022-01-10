رئيس كازاخستان: الأحداث الأخيرة كانت مخططة

صرح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، بأن الأحداث في بلاده تم تنسيقها من مركز واحد، وكانت مخططة ومنظمة من قبل قوى مخربة، كما شارك في الاشتباكات أجانب.

وأشار الرئيس الكازاخستاني خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلى أن المنظمة أثبتت نجاعتها وقدرتها في ضمان الأمن في بلدان المنظمة.

وشدد توكاييف على أن قوات الأمن لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين السلميين.

وفى وقت سابق من اليوم، عاد الإنترنت إلى ألماتي كبرى مدن كازاخستان عقب انقطاعه لمدة 5 أيام متتالية.

وأعلن اليوم الإثنين، يوما للحداد فى أعقاب الاضطرابات، فيما تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في ألماتي، واستعادت وسائل النقل العام نشاطها في شوارع المدينة للمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز.

ووصفت كازاخستان أعمال العنف في ألماتي بأنها هجوم من مجموعات إرهابية، معربة عن استيائها من التغطية الإعلامية الأجنبية للأحداث، التي بدأت بتظاهرات احتجاجا على رفع أسعار المحروقات بداية يناير الجاري.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية في بيان وجهته إلى وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، أن المقالات التي نشرتها وسائل الإعلام الأجنبية أعطت الانطباع الخاطئ بأن حكومة كازاخستان هاجمت متظاهرين سلميين. واجهت قوات الأمن حشودا عنيفة ارتكبت أعمالا إرهابية فاضحة.

واعتقلت قوات الأمن حتى اليوم 7939 شخصا خلال الاضطرابات التي وقعت الأسبوع الماضي والتي تعد أسوأ موجة عنف في تاريخ تلك الدولة .

وقبل أيام، سيطرت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعى الموالية لروسيا بمشاركة قوات كازاخستانية على مطار ألماتى أكبر مدن كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضية، إن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي الموالية لموسكو، سيطرت على مطار ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، وشاركت في العملية قوات محلية.