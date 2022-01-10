الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عبد اللهيان: اقتربنا من التوصل لاتفاق والمقترحات الأمريكية واقعية

عبد اللهيان
عبد اللهيان

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاقتراب من التوصل لاتفاق جيد بمحادثات فيينا، مشيرا إلى أن المقترحات في الرسائل الرسمية وغير المباشرة من واشنطن باتت "أكثر واقعية".

 

وقال عبد اللهيان في تصريحات للتلفزيون الإيراني: "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق جيد، ولكن أن نصل أو لا نصل إليه في وقت قريب، هنا يتوجب أن يسعى الطرف الآخر لنفس الهدف وننتظر لنرى"​​​.

 

وتابع: "لن نرهن بلادنا في محادثات فيينا لسنوات، ونحن مصممون على الوصول لنتيجة في المفاوضات عملية قائمة على المصالح الوطنية للبلاد"، مضيفا: "لا نسعى لمفاوضات استنزافية في فيينا".

 

وأشار إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك، حاول بعض المقربين من الرئيس الأمريكي جو بايدن التفاوض معه.

 

وتابع: "قلت لهم إذا كنتم صادقين في حديثكم، فأفرجوا عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، كإشارة على حسن نيتكم للعودة إلى الاتفاق النووي".

ولفت إلى أن "المقترحات الأمريكية في الرسائل الرسمية وغير المباشرة، تشير إلى أنهم باتو أكثر واقعية".

 

وكان كبير مفاوضي إيران علي باقري كني أعلن السبت بدء العد العكسي للتوصل لاتفاق نهائي بين إيران والقوى الدولية الكبرى بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

امريكية محادثات الله حادث الأم واقع محادثات فيينا مقترح الأمريكي اتفاق أمريكي مقترحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

وزير الداخلية من شرم الشيخ يشدد على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

عضو لجنة الدعوة بالأزهر: حافظ على هذه السنن قبل نومك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل