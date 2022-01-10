الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الرومانسية في نظر الرجال.. كيف تكسبين قلب شريك حياتك؟

الرومانسية بعيون
الرومانسية بعيون الرجال

تردد النساء جملة «الاهتمام مبيطلبش»، ولكن النساء بحاجة كبيرة للاهتمام والذي يتمثل في الرومانسية من الطرف الآخر.الحال نفسه بالنسبة إلى الرجال الذين يمكن كسبهم من خلال تقديم مبادرات رومانسية بعيدة عن معدتهم كطريق سهل لكسب ودهم. 

وفقًا لخبراء العلاقات بموقع “your tango”، هذه أبرز الأمور التي يمكنك من خلالها كسب شريكك وتجديد حياتكما الرومانسية من جديد.

 الرجل يتعافى بالمفاجآت:

تربت الكثير من النساء أن الرجل دائمًا ما يعشق الطعام والوجبات، ولكن يمكن أن تكون المفاجآت مؤثرة للغاية، فإحضار كوب من القهوة المفضلة أو هدية لها مفعول السحر في امتلاك قلب شريك حياتك.

الاهتمام بيتطلب:

يعتبر الاهتمام بشريك الحياة من الأمور التي تساعد في توطيد العلاقة مع زوجك، فإمساك الأيدي، السؤال من وقت لآخر عن حالته في العمل، هذه من الأشياء التي يعشقها الرجل ويحبها في شريكة حياته.

العناق من الخلف:

للحضن من الخلف عظيم الأثر في إيصال المشاعر الدافئة والإيجابية للرجل، فوفقًا لخبراء العلاقات، تساهم الأحضان في تقليل الشعور بالقلق والتوتر بالإضافة إلى الضغوط.

الجلوس سويًا على الأريكة:

مشاهدة فيلم مع المشروب المفضل مع شريك الحياة كفيلة بزيادة الشعور بالرومانسية، فهذه الجلسة تعادل العشاء بأفخم مطاعم فرنسا.

اطلقي عليه لقب للدلع:

يمكن لإعطاء شريك حياتك “لقب دلع” أن يساعد في تحسين العلاقة، وزيادة الرومانسية والحب بينكما، كما أنه يزيل الكثير من الحواجز والتوترات.

اجعلي يومه أكثر إشراقًا:

الابتسامة عند الاستيقاظ كفيلة لتحسين يوم زوجك، فكل ما عليك رسم الابتسامة على الشفاة، مع تقديم كوب القهوة لجعل يومه مشرقًا.

 اتركيه يعتني بك:

"بالنسبة للكثير من الرجال فإن الاعتناء بشريكة الحياة من الأشياء الرومانسية، لذا عليكِ تركه يهتم بكِ، من خلال الخوف الزائد أو ترك مساحة له لإبداء رأيه بملابسك.

العلاقات الزوجية القلق والتوتر العلاقة الزوجية التوتر الأحضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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