الرئيس العراقى يهنئ النائب الثانى لرئيس مجلس النواب

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله.

وقال صالح في بيان مساء اليوم الأحد، "دولة الأخ شاخوان عبدالله المحترم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المنتخب، يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، متمنيا لكم السداد والتوفيق في مهام عملكم وللدورة الجديدة من مجلس النواب، وبما يحقق متطلبات المواطنين وتطلعاتهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقبل قليل، هنأ رئيس التيار الصدرى مقتدى الصدر، اختيار محمد الحلبوسى رئيسا للبرلمان العراقى.

وقال الصدر فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مساء اليوم، "إن اختيار رئيسًا للبرلمان العراقى ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وتابع: "من هنا أبارك للشعب العراقى الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعى شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقى".

وفاز محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي ، من الجولة الأولى من التصويت، وشارك 228 نائبا في التصويت للاختيار بين الحلبوسي ومحمود المشهداني.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية واع عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الحلبوسي حصل على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسة المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

كما فاز حاكم الزاملي من التيار الصدري بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي.

وترأس الجلسة بعد توقفها واستئنافها النائب خالد الدراجي أكبر الأعضاء سنا، وذلك بعد إصابة رئيس الجلسة المشهداني بوعكة صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوضى وتدافع.