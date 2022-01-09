«الصحة العراقية» تحذر من موجة وبائية جديدة لمتحور أوميكرون

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إنها تراقب التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم وداخل البلاد، مشيرة إلى ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وحذرت الصحة العراقية، من موجة وبائية جديدة "ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز"، مؤكدة أن الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة".

وشددت على أن "هذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون أقسى من الموجات السابقة"، ودعت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، مطالبة المواطنين بالإسراع في تلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بإعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين.

وكانت وزارة الصحة في العراق، أعلنت اليوم الأحد، بتسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفا و 207 حالات .

قالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 734 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 97ألفا و540إصابة، مشيرة إلى أنه تم شفاء 248شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 67 ألفا و382.

هذا، ولفت الوزارة، إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 آلاف و 816 فحصا مخبريا للمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن إجمالي المواطنين الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثمانية ملايين و668 ألفا و 194 شخصا في عموم البلاد.