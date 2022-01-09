«الصحة» تستعرض إنجازات الفرق الطبية خلال احتفالات عيد الميلاد (فيديو)

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجراف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يستعرض الإنجازات التى قامت بها فرق تطعيم لقاحات فيروس كورونا في الكنائس والميادين العامة، وفرق التواصل المجتمعي بمحافظات الجمهورية للتوعية الصحية، والتي تم إطلاقها ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأوضحت أنه تم توزيع فرق التطعيم على محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية"، بمتوسط ثلاث فرق طبية بكل محافظة، تشمل "طبيب وممرض ومدخل بيانات" حيث تقوم تلك الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم.

وأشارت إلى أن فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، تقدم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين.