أبرزها العاشرة مساءً.. أهم البرامج التي قدمها الإبراشى خلال مسيرته الإعلامية

غيّب الموت، مساء الأحد، الإعلامى الكبير وائل الإبراشى بعد معاناة طويلة مع كورونا الذي أصابه نهاية 2020 وظل منذ وقتها بين البيت والمستشفى حتى لاقى ربه اليوم عن عمر ناهز 59 عامًا.

الدستور ترصد المسيرة الإعلامية للإعلامي وائل الإبراشي

بدأ الإبراشى مسيرته العملية كصحفى تحقيقات فى جريدة روز اليوسف ومنها تولى رئاسة تحرير عدد من الجرائد منها صوت الأمة والصباح وبعدها بدأت مسيرته الإعلامية فى تقديم البرامج الحوارية.

برنامج "الحقيقة"

انضم الإبراشى لفريق عمل برنامج الحقيقة بقناة دريم قبل 2010 الذي كانت تقدمه الإعلامية هالة سرحان قبل مغادرتها القناة، حيث حلّ مكانها.

"الحقيقة" كان يُعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويعاد مرتين أسبوعيًا، ويرصد مشاكل مصر الداخلية والخارجية، ويكشف الكثير من الفساد الموجود في المجتمع، كما سجل أول ظهور للبهائيين والإيموز والميتال في البرنامج.

"العاشرة مساءً"

بعدها بسنوات قام بتقديم برنامج "العاشرة مساءً" بعدما استقالت منى الشاذلى من قناة دريم بعد تقديمها البرنامج لمدة 7 أعوام متواصلة، لتنتقل بعدها إلى قناة "Mbc مصر"، لتقديم برنامج جديد.

وتوقع الكثيرون فشل برنامج "العاشرة مساءً" بعدما تخلت عنه منى الشاذلى لكن أسامة عز الدين، رئيس قنوات "دريم" آنذاك، رأى غير ذلك، وقال في تصريحات صحفية إن البرنامج مستمر لأنه ملك لقنوات دريم، ولا يمكن إيقافه لأن أحد عناصره انسحب لسبب أو لآخر، ونحن الآن بصدد إعادة إطلاق البرنامج بشكل جديد مع الإعلامى وائل الإبراشي،.

"كل يوم"

كان برنامجه الثالث هو برنامج "كل يوم"، عبر "ON E"، وكان الإبراشى بديلًا للإعلامي عمرو أديب، بعد انتقاله إلى قناة "Mbc مصر"، لتقديم "الحكاية".

كانت شركة "إعلام المصريين"، أعلنت عن انضمام الإعلامي وائل الإبراشي إلى "ON E"، لتقديم برنامج "كل يوم" والذي كان يُقدمه الإعلامي عمرو أديب

برنامج "التاسعة"

كانت آخر برامج الإعلامى وائل الإبراشى هو برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصرى وهو ب رنامج توك شو على القناة اﻷولى المصرية، يهتم باستعراض أهم الأخبار والأحداث المحلية والعالمية، بالإضافة لاستضافة النجوم في مجال الفن والرياضة والحديث معهم.