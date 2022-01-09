بعد انتخاب الحلبوسى.. بدء التصويت لاختيار النائب الأول لرئيس البرلمان العراقى

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، الأحد، ترشيح النائبين حاكم الزاملي وحميد عباس الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

قبل ذلك، أعلن رئيس السن خالد الدراجي، اليوم ، فتح باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وانتخب مجلس النواب بدورته التشريعية الخامسة، اليوم الأحد، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس.

وحصل الحلبوسي وفقاً لعملية الفرز بحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب على 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، فيما اعتبرت 14 بطاقة اقتراع باطلة.

بدأت قبل قليل، اليوم الأحد، إجراءات التصويت لاختيار النائب الأول لرئيس البرلمان.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ترشيح النائبين حاكم الزاملي وحميد عباس الشبلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن 228 نائباً صوتوا بعملية الاقتراع لاختيار رئيس المجلس.

وانتهت قبل قليل، اليوم الأحد، إجراءات التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فأنه "انتهت قبل قليل إجراءات التصويت لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد وبدأت عملية فرز الأصوات لاختيار رئيس جديد من بين أحد المرشحين محمد الحلبوسي ومحمود المشهداني".

ونشرة وكالة الأنباء العراقية السيرة الذاتية لرئيس البرلمان العراقي الجديد، فهو المهندس محمد ريكان حديد علي الحلبوسي.

ولد في الأنبار شمال العراق 4 يناير 1981، وحالته الاجتماعية متزوج، أما مؤهلاته العلمية، فقد حصل على بكالوريوس هندسة مدنية، من الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002، وماجستير هندسة من الجامعة نفسها عام 2006،و شهادة OSHA للسلامة المهنية، ودبلوم اللغة الإنجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية، وشهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب.

وحصل رئيس البرلمان العراقي، على عدة مناصب في العراق وكان فاعلا في المشهد السياسي، أهمها عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002، وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين عام 2012، وعضو مجلس النواب بالدورة الثالثة لعام 2014، وعضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015، وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017، ومحافظ الأنبار 2017 / 2018، وعضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018، ورئيس تحالف الأنبار هويتنا.