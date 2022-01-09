فرق عمل بمطارى القاهرة و«شرم» لسرعة إنهاء إجراءات وفود العالم

كثّفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها بمطارى القاهرة وشرم الشيخ لتقديم كل التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، الذى ينطلق غدا الإثنين فى مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى ١٣ يناير الجارى، كما تم تشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى. وقالت «الطيران»، فى بيان أمس، إن شركة ميناء القاهرة الجوى نسّقت مع مختلف الشركات والجهات المعنية، وتم تشكيل فرق عمل من العلاقات العامة على مدار ٢٤ ساعة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود القادمة من مختلف دول العالم إلى مطار القاهرة، ثم إنهاء إجراءات سفرها على الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

وأوضحت أنه تم تخصيص «كاونترات» لإنهاء إجراءات وفود المنتدى، وتجهيز صالونات للضيافة فى صالات الوصول الدولية والسفر الداخلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشارت وزارة الطيران إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوى حددت مسارات خاصة داخل صالات المطار للوفود المشاركة، كما تم وضع اللافتات واللوجو الخاص بالمؤتمر وتشغيل شاشات عرض داخل جميع صالات السفر والوصول بالمطار للترويج للمنتدى وفعالياته طوال فترة انعقاده.

من جهتها، تنظم الشركة الوطنية «مصر للطيران»- الناقل الرسمى لمنتدى شباب العالم- ٨٠ رحلة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ خلال الفترة من ٧ إلى ١٥ يناير الجارى، مشيرة إلى أنه تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية. كما انتهت الشركة من تجهيز الجناح الدعائى المخصص لها داخل قاعة منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، الذى تقدم من خلاله «مصر للطيران» كل التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة وتعريفهم بالخدمات المختلفة التى تقدمها مصر للطيران لمسافريها حول العالم.

بدورها، تنسق فرق العمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران مع كل شركات وزارة الطيران والجهات المعنية لتقديم التيسيرات وحجز التذاكر بالتنسيق مع قطاع مصر للطيران للسياحة «الكرنك»، وتم وضع شعار المنتدى على جميع طائرات الشركة ومقاعد الطائرات على الرحلات الدولية والداخلية ومعدات وسيارات الشركة. وتجمّل مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف المنتدى، وتم وضع لافتات وشعارات فى صالات السفر والوصول، كما تم تشكيل فرق عمل من الشركة المصرية للمطارات بالتنسيق مع مختلف الشركات على مدار ٢٤ ساعة؛ لإنهاء إجراءات وصول الوفود ومتابعة انتظام حركة التشغيل. وتم تخصيص ٤ كاونترات فى المطار لإنهاء إجراءات المشاركين فى المنتدى مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.