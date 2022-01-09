سليم البيك: الفلسطينيون هم التمثيل المعاصر لفكرة الشتات.. ولا أرى أن «الرواية» و«السينما» عالمان متباينان (حوار)

ينتظر صدور كتابين جديدين..

يشتغل الروائي الفلسطيني سليم البيك على كتاب بحثي حول السينما الفلسطينية، ويتحضّر لصدور رواية جديدة له، تلحق في أسئلتها روايتيه السابقتين «تذكرتان إلى صفورية» (الساقي، ٢٠١٧) و«سيناريو» (الأهلية ٢٠١٩). هي أسئلة بمثابة القلق الذي يسرح في أذهان شخصياته، ويواصلها في الرواية الثالثة، يفرّع بعضها ويعمّق أخرى كما يخبرنا. حول تداخل عوالم الأدب بالسينما في كتابات سليم البيك، والإبداعي بالنقدي، كان لنا معه هذا الحوار.



نبدأ من هنا، المشهد الروائي المصري اليوم. هل تتابعه؟

بحكم عملي في مجلة "رمّان الثقافية"، أتابعه إنّما تبقى متابعةً قاصرة، فالمَشاهد الثقافية المصرية، أدبية وسينمائية وفنية، ضخمة بالمقارنة مع غيرها العربية. وهي عالم بحد ذاته، لكنه -واسمح لي هنا بالانتقاد- منغلق نسبياً على ذاته. يمكن لأحدهم تبرير هذا الانغلاق بتلك الضخامة، لكني أجد أنّ المَشاهد الثقافية ذات اللغة الواحدة، تغتني بانفتاحها على بعضها، ونحن، بالحديث عن مصر وعن المشرق العربي مثلاً، أهل ثقافة وتاريخ واحد وليس لغة وحسب. عودةً إلى المشهد الأدبي، أجد فيه حيوية دائمة، إصدارات ونقاشات، وهنا أشير إلى ميزة في هذا المشهد وهو الاهتمام بالنقد الأدبي، وبالأنواع الأدبية. هنالك اهتمام بالأدب كحرفة فنّية قد لا نجده، بهذا القدر، في فضاءات عربية أخرى.

ندخل في موضوعنا. في كتابتك الروائية، هل من تأثيرات مباشرة عليك؟ شخصياً وفنياً...

كل أشكال ومستويات التلقّي والتأثير تتداخل في شخصية الكاتب، فلا يمكن التصنيف بشكل مطمَئن، فتتفاعل القراءات مع بعضها، مع غيرها مما يتلقاه أحدنا، من يوميات تُعاش، ومن أفلام وكل أشكال الأعمال الفنية، لتتراكم وتُحدث تغييرات وبالتالي تؤثر على الكاتب الذي لا تكون كتابتُه سوى تفاعل جدلي بين كل ذلك وبين ابتكاراته الخيالية. نحن لا نبدأ من الصفر، كل ما نكتبه متأثر بما كتبه آخرون، تكون مباشرة أو غير مباشرة لا يهم، وأدركنا ذلك أم لا، اعترفنا به أم لا، هو هنا فينا كلّنا.

بدأت بكتابة الشعر ثم القصة، وأخيراً استقرّيت في الرواية، لماذا؟

الشعر كان تجربة ووحيدة، أو مرحلةً في بحثي عن الشكل الذي أرتاح معه، وكذلك كانت القصة القصيرة. جربت كلاً منهما مرة ولم أعدها. ثم جربت الرواية التي وجدت فيها الشكل الأقدر على أن أحكي من خلاله ما أريد حكيه، أسلوباً وموضوعات. هي الأكثر استيعاباً لأسئلة شخصياتي وقلقها. أتيت إلى الرواية بتجريب غيرها. أتيتها قلباً وعقلاً، واختياراً إثر تجريب.

كيف يؤثر المكان الروائي عندك، في الشخصية الروائية؟ وهي أمكنة منفى.

المكان، حاضراً كان أم غائباً، هو مكوّن أساسي لنفسية الشخصية الرئيسية، أسئلتها الخاصة تحوم في فضاء فكرة المكان وتملأ قسماً واسعاً منه. أساس ذلك هو علاقتي بالمكان الذي أعرّف نفسي بالانتماء إليه دون غيره: فلسطين، وقريتي الجليلية في شمالها. الشتات الذي يعيشه الفلسطينيون، حتى الباقين في أرضهم على كامل التراب، مكوّن أساسي لشخصية الفلسطيني، ومعنى الشتات يتحدد بالمكان، بالوطن، فلا شتات دون وطن مفقود والمكان في رواياتي هو غيابه، هو حضور هذا الفقدان، هو الشتات.

الفلسطينيون هم التمثيل المعاصر الأشد صخباً وصراحةً لفكرة الشتات التي عمّت الأساطير، منذ آدم وحواء ونفيهما لتكون الجنة مفقودة، إلى نفي الآلهة لعوليس لتكون إيثاكا أرضاً مفقودة، إلى جنة جون ملتون المفقودة، إلى ما تبع ذلك من حكايات تراوحت بين الخيال والواقع. الفلسطيني اليوم هو الإغريقي عوليس الذي مازال يقاتل للعودة. وهو تمثيل الإنسانية التي، في عموم مخيالها، كانت غايتها الأسمى هي "العودة" إلى جنة مفقودة ما، وتأسست الأديان والأساطير على ذلك. كأنّ الإنسانية تعيش، في دنياها، شتاتاً.

هل من تفاعل بين كتابتك في الصحافة الثقافية وكتابتك في الأدب؟

يلزم الروائي العربي بعض الحظ ليعمل في الصحافة، الثقافية تحديداً، هي مختبر تفاعل مع اللغة، خاصة أني أكتب مقالات ثقافية أسبوعية، هي نقد سينمائي عموماً، لصحيفة عربية، وكذلك أعدّ وأقدّم بين وقت وآخر أخباراً ثقافية في إذاعة عربية، عدا عن التحرير اليومي لمجلة ثقافية فلسطينية، هذا كله يضيف حيويةً إلى علاقتي بالنص كتابةً وتحريراً وإلقاءً.

إلى أي درجة تؤثّر السينما في أدبك؟ ولا أقول ذلك لاهتمامك بالسينما وكتابتك النقدية فيها، بل لحضورها شكلاً وموضوعاً في روايتك «سيناريو» مثلاً.

لا أرى أن الرواية والسينما عالمان متباينان، فما يجمعهما أكثر وأكبر مما يفرقهما، كوسيطين مختلفين، بالمعنى التقني. كلاهما يعتني بالأسلوب، كلاهما ينقل حكاية، وحوارات بشخصيات، وعوالم وجماليات مماثلة في كل منهما، الفرق تقني، فالسينما تنقل كل ذلك بالصورة (وما يرافقها من كلمات) والرواية تنقل كل ذلك بالكلمات (بما يرافقها من صور)، وبالتالي، في الأولى نراها وفي الثانية كأنّنا نراها، نتخيلها.

خلال كتابة «سيناريو» كنت لا متأثراً بل مأخوذاً بجماليات السينما الفنّية، كما كانت حالتي قبلها وإن بنسبة أقلّ، مع «تذكرتان إلى صفورية»، ثم بنسبة أكبر ربّما، مع روايتي الصادرة قريباً. لذلك أتت «سيناريو» أكثر سردية منها حكائية، وأتت "تذكرتان..." حكائية أكثر منها سردية. وفي كليهما، كتابةً وتحريراً، كنت أستمتع كمن يلعب لا لرغبة سوى متعة اللعب.

الروائي الفلسطيني سليم البيك

إلى أي مدى يتداخل أبطال رواياتك مع سيرتك الذاتية؟

الحقيقة أنني أتجنب تماماً كلمة بطل، وأفضل "الشخصية الرئيسية"، فلا يجذبني الأبطال لا في الأدب ولا السينما، لا قراءةً ولا مشاهدةً ولا كذلك كتابةً. أميل إلى إنسانية الشخصية الرئيسية في هشاشتها وحساسيتها، إلى خبثها أحياناً، إلى الخفوت في سلوكها وأقوالها، إلى الارتباك والقلق، إلى الاغتراب عن المكان، الانفصال التام عنه وعن المجتمعات، وهذه وغيرها صفات تجتمع عليها شخصياتي الرئيسية عموماً، التي، بشكل أو بآخر، أتشارك معها بعض هذه الصفات، أشاركها أسئلتها الأساسية، لكن ليس تفصيلات هنا وهناك تتحدد، أكثر، من خلال الحكاية والشخصيات المحيطة بها، وتطوّرها جميعها.

كتابتي ذاتية بمعاني الكلمة المختلفة، أكتب عن ذاتي، عن فرديتي حين أؤلف حكاية بشخصيات متنوعة، أكتب عن علاقتي غير المطمئنة تجاه فلسطين، الوطن/المنفى/الشتات. أكتب نفسي ولا أكتب الآخرين، شبحي يسرح في كل شخصياتي بما فيها النسائية، وهي ليست أقل "رئيسية" عن غيرها. أودع قلقي الشخصي في الشخصيات، واختياراتي الجمالية في النص. الكتابة الأدبية ليست عندي موضوعية، ولا بحثية، في الكتابة أنحاز إلى دواخلي.

أنت تعمل على بحث في السينما الفلسطينية حالياً. إلى أي درجة هو مختلف عن الكتابة الروائية كما وصفتها لتوّك؟

صحيح، هنا تماماً أستطيع أن أقول إن الموضوع مختلف. رغم أني أسميت بحثي، وهو مشروع نلت عليه أخيراً منحة من مؤسسة "آفاق"، «السيرة الذاتية في سياق الجمعية: بحث في السينما الفلسطينية كتمثيل سياسي وجمالي وثقافي». هنا كذلك أميل إلى السيرة الذاتية إنّما كمجال بحثي وبالتالي كدراسة موضوعية أكتبها كخارجيّ، لا كما هو الأدب الذي أكتبه كداخليّ. أنا حالياً في مراحل الكتابة للفصول الأولى، والكتابة تلحق وتزامن قراءات ومشاهدات مكثّفة وممنهجة في موضوع البحث. أبدأ من السينما النضالية للثورة الفلسطينية، مروراً بسينما ما بعد الثورة وما بعد أوسلو، وصولاً إلى العام ٢٠٢٠. أدرس بذلك نصف قرن هو عمر السينما الفلسطينية بشكلها المأسَّس، أدرسها في سياقها السياسي، وأحلل معانيها جمالياً وثقافياً. أما السيرة الذاتية التي أخصّص لها المساحة الأساسية فهي سينما إيليا سليمان.

ننهي حوارنا بالسؤال عن رواية لك تصدر قريباً. كيف تقدّمها؟

اشتغلت على الرواية لثلاث سنوات، منذ صدرت «سيناريو». وفيها أكمل أسئلتي التي بدأتُها وتوسّعتُ فيها، في روايتَي السابقتين. أستطيع أن أحكي عن ثلاثية ثيماتيّة، لا حكائية، حيث تتواصل الموضوعات ببعضها ضمن حكايات وشخصيات منفصلة. فيها أسأل وأتساءل حول معنى الانتماء والمكان الأوّل، حول معنى الشتات والمنفى. هنا توسّعتُ وفرّعتُ وعمّقتُ أكثر في مسألة الاغتراب عن المكان، والألفة مع آخر، وفي مسائل كالذاكرة الشخصية والجمعية، أحاور جدّي الذي يمتنع عن أي حديث حول خروجه من فلسطين، عام النكبة، وفي مسائل أخرى تحول حول هذه وتلك. وبموازاتها حكاية التقاءات في باريس، تجمع سمير بامرأتين ضمن علاقة موازية يقيمها مع كل منهما. يصاحب هذه على تلك فيصاحب، لاحقاً، تلك على هذه. وتتداخل المسائل وتحيل إلى بعضها، في علاقاته مع كل ما حوله.