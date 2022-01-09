وقفت بوجههم حتى بعد عزلها.. موقف المستشارة الراحلة تهاني الجبالي مع الإخوان

رحلت عن عالمنا صباح اليوم المستشارة الدكتورة تهاني الجبالي عن عمر ناهز الـ71 عامًا بعد معاناة مع وباء فيروس كورونا المستجد دخلت على اثره الى العناية المركزة في مستشفى العجوزة.

وكان للمستشارة تهاني الجبالي مواقف وطنية كثيرة وقفت فيها بوجه الإخوان نستعرضها في التقرير التالي.

عزلها من قبل الاخوان بموجب مادة دستورية جديدة:

على الرغم من عزلها من منصبها في المحكمة الدستورية بموجب مادة في الدستور أعدتها جماعة الإخوان الإرهابية ولـ7 قضاة آخرين غيرها، لم ترهبها تهاني الجبالي يوما دعوات الإخوان الإرهابية باستباحة دمها، لكنها أصرت على استكمال مسيرة الكفاح ضدهم.

وقالت في إحدى التصريحات الصحفية:"القاضي الدستوري لا يجوز أن يصمت حين تهدد أركان الدولة أو تهدد حقوق وحريات المواطنين، وبالتالي عليه أن يتحدث".

انعدام شرعية دستور الإخوان

أعلنت المستشارة تهاني الجبالي في إحدى الحوارات الصحفية أنها تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وقت وجود الإخوان طالبت فيه بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية للإخوان استنادًا إلى ما تضمنته من خروج على الشرعية الدستورية والقانونية، وعدوان على السلطة القضائية بشكل عام، والمحكمة الدستورية العليا بشكل خاص.

قالت: "الدعوى الدستورية التي أقمتها منذ 3 أيام تضمنت المطالبة بعدم الاعتداد بالآثار المترتبة على إقرار الوثيقة الدستورية، فدستور الإخوان كان تضمن عدوان سافر على القضاء المصري برمته والمحكمة الدستورية على نحو أفقدها استقلاليتها، وذلك بانتزاع الحق التاريخي للجمعية العمومية للمحكمة الدستورية باختيار رئيسها وأعضائها.

فضلاً عن أن الوثيقة الدستورية جعلت اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا من هيئات وجهات أخرى غير المحكمة، وكل ما حدث كان يمكن أن يخرج مصر من التصنيف العالمي المتقدم، بعد أن كانت المحكمة المصرية تحتل المركز الثالث عالميا فضلا عن انها كانت تمثل تهديد لسيادة القانون ودولته، وخروجا على الشرعية الدستورية، وعدوانا على استقلال القضاء.

ردها على عزلها

أشارت الراحلة تهانى الجبالى ان ما حدث من الإخوان في فترة حكمهم أن تجاوز بكثير الأفراد وشخوصهم، وقالت إنه حينما يعزل القاضي لا يكون هناك قضاء مستقل، فمنصب القاضي الدستوري لا يوجد مثله أي منصب آخر.

أزمة حصار المحكمة الدستورية:

وقالت في لقاء تليفزيوني على صدى البلد عن حصار المحكمة الدستورية إن قضاة المحكمة الدستورية تم منعهم من دخول مقر المحكمة وكانت هناك مخاطرة كبيرة لدخول قضاة المحكمة لنظر جلستها التي كان مقررًا لها أن تنعقد لذا كانت هناك استحالة لدخول قضاة المحكمة لعقد الجلسات ونظر القضايا المعروضة على المحكمة على مدى شهر.

وعندما عرض اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، على قضاة المحكمة الدستورية الدخول لمقر المحكمة باستخدام سيارات مصفحة لحمايتهم من المتظاهرين والمعتصمين قلت له إن هذا الاقتراح مرفوض تمامًا من جانب جميع مستشاري المحكمة، إحنا في مصر دولة القانون وسيادته وحكمه، ومش في دولة عصابات أو مافيا".

الإخوان جعلوا ثورة يناير في خطر

قالت تهاني، خلال لقاء لها مع الإعلامي وائل الإبراشي، ثورة 25 يناير في خطر لإنحراف النظام عن تحقيق أهدافها، جماعة الإخوان الإرهابية انكشفت أمام الشعب المصري من خلال السياسات التي تتبعها؛ لأنها بتطبّق نفس سياسات النظام السابق، ومش بتغير حاجة، بتحقق للعدو ما كان يحلم به ومشاريع قناة السويس المشبوهة، والمواجهات في سيناء مع الجيش خير دليل.