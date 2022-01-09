الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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القناع القماش ليس درعك ضد «أوميكرون».. الخبراء يؤكدون

أقنعة القماش
أقنعة القماش

يوضح الخبراء أن أقنعة القماش التي نقوم بشراؤها من أقرب متجر إداري لن تحميك من عدوى COVID-19، مهما كانت معقمة.

وفقُا لموقع timesofindia تنصح منظمة الصحة العالمية (WHO) باستخدام الأقنعة كجزء من حزمة شاملة من تدابير الوقاية والسيطرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، في إرشاداتها، الصادرة في ديسمبر 2020، أبلغت منظمة الصحة العالمية أن القناع وحده، حتى عند استخدامه بشكل صحيح، غير كافٍ لتوفير الحماية الكافية أو التحكم في المصدر.

ولكن، عندما يقترن القناع بعادات التطهير المناسبة ، يمكن أن يساعد في إبقاء الفيروس بعيدًا.

ووفقًا للموقع: هناك أنواع مختلفة من الأقنعة المستخدمة حاليًا كإجراء وقائي ضد مرض كوفيد -19، صنفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الأقنعة في الأنواع التالية:

 أقنعة القماش هي أقنعة القماش المصنوعة من القطن أو القماش الصناعي.

 الأقنعة الجراحية أو التي يمكن الاستغناء عنها هي تلك التي تحتوي على 3 طبقات 

 أقنعة التنفس أو أقنعة KN95 هي أقنعة غير طبية من أربع أو خمس طبقات ذات تصميم منحني.

كما أن القناع القماشي مخصص لحبس قطرات التنفس التي يتم إطلاقها عندما يتحدث مرتديه أو يسعل أو يعطس، كما أنه يعمل كحاجز لحماية مرتديه من استنشاق القطرات التي يطلقها الآخرون،  أقنعة القماش الأكثر فعالية مصنوعة من طبقات متعددة من يقول الخبراء في Mayo Clinic ، الولايات المتحدة الأمريكية ، إن القماش المنسوج بإحكام مثل القطن، سوف يمنع القناع ذو الطبقات المزيد من القطرات من اختراق القناع أو الهروب منه.

يقول مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إن أقنعة القماش التي تحتوي على أسلاك أنف ومصنوعة من الأقمشة التي تحجب الضوء عند رفعها إلى مصدر الضوء الساطع يمكن أن تكون فعالة ضد COVID .

من الصعب التأكد مما إذا كانت الأقنعة التي تُباع في المتاجر القريبة تتوافق مع المعايير الدولية ، كما أن انتهاك كفاءة القناع لن يعرضك للخطر فحسب ، بل سيكون أيضًا خطرًا جسيمًا على الآخرين.

وفقًا للمؤتمر الأمريكي لخبراء الصحة الصناعية الحكوميين ، وهي منظمة علمية خيرية ، يمكن أن يصاب الشخص الذي ليس لديه قناع في غضون 15 دقيقة إذا كان على بعد 6 أقدام من شخص مصاب ليس لديه قناع أيضًا، وتضيف أنه في مثل هذه الحالة إذا كان كلاهما يرتدي أقنعة قماشية ، فإنهما يهربان من الفيروس لمدة 27 دقيقة فقط ، بينما إذا كان كلاهما يرتدي أقنعة N95 أو أجهزة التنفس العادية ، فسيظلان محميان من الفيروس لمدة 2500 ساعة. 

تقول دراستهم كذلك ، إذا كان الشخص المصاب يرتدي قناعًا من القماش والآخر يرتدي قناع N95، فلن يتمكن الفيروس من الوصول إلى الشخص غير المصاب لمدة 2.5 ساعة على الأقل.

الفيروس التاجي فيروس كورونا المستجد منظمة الصحة العالمية الأقنعة المستخدمة أقنعة القماش المصنوعة من القطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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