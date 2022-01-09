انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب فى منزل بالجيزة

قررت جهات التحقيق بالجيزة انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة حريق نشب داخل منزل سكني لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة أطفيح، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى أطفيح، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.