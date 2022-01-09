الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة للقبض على عامل تعدى على مريض فى مركز طبى بالعمرانية

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لضبط العاملين بمركز طبي خاص، شهد تعرض مريض لاعتداء من جانب أحد العاملين بالمركز، وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة، حيث حررت الجهة المسئولة بوزارة الصحة عن مراقبة تلك المراكز محضرًا بالمخالفات الخاصة بالمركز الطبي، لما يتضمنه من مخالفات، وتم إغلاقه وتشميعه.

وكانت شكاوى المواطنين وذوي المرضى قد تعددت من العاملين بالمركز قبل إغلاقه، نتيجة سوء الرعاية الطبية به، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا داخل المركز، حتى سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو لتعرض أحد نزلاء المركز من المرضى لاعتداء من جانب أحد الأشخاص العاملين بالمركز.

وأغلقت الجهات المختصة المركز الطبي وتم تشميعها، بعد اكتشاف مخالفات به بمنطقة العمرانية، في محافظة الجيزة، واتهام أحد العاملين بالمركز، بالاعتداء على مريض، وتداول مقطع فيديو للواقعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشن الجهات المختصة حملات دورية في إطار إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.

الجيزة مركز طبي خاص مريض مقطع فيديو وزارة الصحة

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وائل لطفي

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