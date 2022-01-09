الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية: منتدى شباب العالم يُنمي روح العمل

الدكتور سلامة الغويل
الدكتور سلامة الغويل

قال الدكتور سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا، إن منتدى شباب العالم، ظاهرة إيجابية تُنمي روح العمل.

وأضاف الوزير الليبي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه “ليس غريبًا على مصر التنمية والإرداة الرشيدة والتخطيط للمستقبل والقيادات السياسية الحكمية، أن تُنظم مثل هذا المنتدى”.

ولفت إلى أن “منتدى الشباب يخلق الأمل ويُنمي روح العمل”، متابعًا:"نشكر مصر على تنظيم هذا المنتدى، ونقتدي بهذه الظاهرة الإيجابية، ونود أن ننقلها للعالم ونتعاون معها".

انطلقت ورش العمل الخاصة بمختبرات منتدى شباب العالم، والتي تستهدف تطوير بيئة تدعم العقلية الريادية، وربط الشباب بالتمكين وفرص التواصل، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة للشركات الناشئة في مرحلة وضع الفكرة، والمساعدة في توسيع نطاق الشركات الناشئة الحالية من خلال استراتيجيات النمو وفرص تطوير الأعمال، وذلك في إطار سعي منتدى شباب العالم إلى تحقيق ودمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتُركز الورش العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة في تأهيل وتطوير الأفكار، وتبادل المعلومات حول ريادة الأعمال، وزيادة الابتكار والتنمية. كما استهدفت وضع أجندة تخدم مجال ريادة الأعمال وجذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم لخدمة موضوعات ذات اهتمام عالمي، وكذلك إعادة النظر إلى دور الشركات الناشئة أثناء أزمة كورونا "كوفيد – 19".

منتدى شباب العالم 

 

 

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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