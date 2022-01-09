الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شيخ الطريقة الشبراوية: تهانى الجبالي تصدت لعصابة الإخوان الإرهابية بكل قوة

تهانى الجبالى
تهانى الجبالى

نعى الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التى رحلت عن دنيانا اليوم، حيث علق “الشبراوي” على نبأ رحيل “الجبالي” التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال شيخ الطريقة الشبراوية: المستشارة تهانى الجبالى أفنت حياتها فى خدمة الوطن، وتصدت لعصابة الإخوان الإرهابية بكل ما أوتيت من قوة ورحيلها أصابنا جميعاً بالحزن، فهذه السيدة سيذكرها التاريخ المصرى وستظل فى وجدان كل مصرى ومصرية، خاصة أن مواقفها كانت مشرفة فهى المرأة والقاضية التى نهضت من أجل الدفاع عن بلدها مصر دون خوف من التنظيم الإرهابى الذى كان يحكمنا وقتها . 

وتابع “الشبراوي” أن جماعة الإخوان الإرهابية هاجمت المستشارة الراحلة، وهددتها من أجل التراجع عن موقفها ضد الجماعة لكنها لم تتغير أو تتبدل وكان موقفها بطولى ومشرف لا يستطيع أحد أن ينساه مهما حدث. 

وكانت المستشارة تهانى الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا قد رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، حيث كشفت أسرة المستشارة تهانى الجبالي، صباح اليوم، عن نبأ وفاتها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

والمستشارة تهاني محمد الجبالي من مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

وولدت المستشارة تهانى محمد الجبالي يوم 20 نوفمبر 1950، وهي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في العصر الحديث، وهي المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة المنصورة عام 1973، وحصلت على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري، وعملت بالمحاماة لمدة 30 سنة، وتم انتخابها كأول عضوة في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944.

شيخ الطريقة الشبراوية تهاني الجبالي تصدت لعصابة الإخوان

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وائل لطفي

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