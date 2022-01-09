الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 74 سيارة ودراجة ومتهالكة وتحرير 2471 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

رفع سيارة
رفع سيارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من رفع 74 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة بمستوى الجمهورية.

كما سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية،2471 رخص قيادة من سائقي السيارات، بسبب عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، مارس 2021، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق، وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

و تقديم وزارة الداخلية الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية، من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وزارة الداخلية دراجة نارية متروكة سيارة حملات موسعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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