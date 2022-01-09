الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1657 مخالفة مرورية بالجيزة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط  1657 مخالفة مرورية متنوعة. 

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 654 انتظار خاطئ، و 543 بدون قيادة، و 548 بدون تسيير، و 232متنوع، 654  نـمـوذج 125، و 654 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 671 عكس الاتجاه، 324 عدم استخدام حزام الأمان، 634 حملة السرفيس، 465 التصالح الفوري 576 ملصقات ومعلقات، 254 زجاج فاميه، 439 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.

 

 

الادارة العامة لمرور الجيزة الأجهزة الأمنية مخالفة مرورية مخالفة مرورية متنوعة الإدارة العامة لمرور الاجهزة الامنية بالجيزة

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وائل لطفي

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