تحرير 1657 مخالفة مرورية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1657 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 654 انتظار خاطئ، و 543 بدون قيادة، و 548 بدون تسيير، و 232متنوع، 654 نـمـوذج 125، و 654 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و 671 عكس الاتجاه، 324 عدم استخدام حزام الأمان، 634 حملة السرفيس، 465 التصالح الفوري 576 ملصقات ومعلقات، 254 زجاج فاميه، 439 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.