الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بطرق الجيزة

حملة
حملة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مكبرة، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين لضبط الباعة الجائلين منعا لتأثيرهم على حركة المواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقا للتواجد الشرطى الفعال.

ونفذت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد هانى الحسينى رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة من رفع 2165 حالة إشغال للمحلات والمقاهي وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين.

وتحرر محضر، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

 

شرطة المرافق الأجهزة الأمنية رفع الإشغالات الاجهزة الامنية بالجيزة

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وائل لطفي

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