الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى بطلان العقوبات التأديبية على المأذونين

محكمة
محكمة

تعقد هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، جلسة لنظر دعوى بطلان المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين فيما تضمنته من عقوبات تأديبية على المأذون بداية من الإنذار والوقف والعزل.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 43 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة في 1955، والمعدلة بقرار وزير العدل 4054 لسنة 2015 الذي تضمن أن تكون العقوبات التأديبية هي الإنذار والوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر والعزل.

كما تضمنت الدعوى الطعن دستوريا على الفقرة الأولي من المادة رقم 46 من ذات اللائحة القائل بأنه لا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات، والفقرة الرابعة من المادة 44 القائل بأن القرارات الصادرة بغير العزل نهائية.

 

المفوضين المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية عدم دستورية هيئة المفوضين قرار وزير العدل لمحكمة الدستورية العليا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

تحذير من الشبورة الضبابية.. الأرصاد توضح حالة الطقس الـ72 ساعة القادمة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

منتدى شباب العالم يكشف تفاصيل منطقة الابتكار والإبداع «FREEDOM.E»

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

حقيقة تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة أمام طلاب المرحلة الثالثة

رئيس الوزراء: آلية جديدة لإدارة وتشغيل المرافق بالعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان