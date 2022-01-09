الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طالبان تعتقل أستاذًا جامعيًا انتقد سياساتها

طالبان
طالبان

اعتقلت قوات من حركة طالبان الأفغانية، فيض الله جلال، الأستاذ بجامعة كابول فى منزله يوم السبت واقتادوه إلى مكان مجهول،  حسبما أكدت زوجته مسعودة جلال التي كانت قد ترشحت لانتخابات الرئاسة عامي 2002 و2004 عبر صفحتها على فيس بوك ووفقا لما نقلته وسائل اعلام عالمية اليوم الاحد.

وكان جلال قد  انتقد علناً سياسات طالبان في مناظرة تلفزيونية مباشرة العام الماضي.

وانتقد  سياسات النظام في مناظرة صريحة مع متحدث باسم طالبان على الهواء مباشرة في 21 نوفمبر الماضي بل وصف طالبان بلفظ مهين.

ومن جانبه، أكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم زعيم طالبان، عملية اعتقال الأستاذ الجامعي واتهمه بتحريض الناس ضد حكومة طالبان والتلاعب بكرامة المواطنين.

كما نشرت حركة طالبان لقطات مصورة لحساب غير موثق على تويتر: قالت إنه يعود لجلال وأشارت إلى تعليقات بصفتها دافعاً لعملية الاعتقال.

بينما أكدت عائلة المعتقل أن حساب تويتر المنسوب إليه  مفبرك.

ومن جانبه قالت باتريشيا جوسمان المديرة المساعدة لقسم آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش:  إن طالبان لم تكن أبداً متسامحة مع الانتقادات وحرية التعبير" مضيفة "يجب إطلاق سراحه فوراً".

يأتي هذاا فيما أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها المتزايد بشأن أوضاع ملايين المشردين داخل أفغانستان، خلال فترة ما بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك.

وذكرت المنظمة - في تقرير نشر اليوم - أنه جرى تسجيل 664 ألف حالة تشرد جديدة بسبب الصراع في أفغانستان خلال عام 2021.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن عدد المشردين داخليًا في أفغانستان يبلغ 5.5 مليون مشرد، وذلك بالاضافة إلى العائدين الأفغان الذين لا يحملون وثائق ويزيد عددهم على 924 ألفًا و744 عائدًا من إيران وباكستان خلال الفترة ما بين أول يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

 

حركة طالبان الأفغانية فيض الله جلال جامعة كابول مدير جامعة كابول مسعودة جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

وفاة المستشارة تهانى الجبالى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 9-1-2022

طالبان تعتقل أستاذًا جامعيًا انتقد سياساتها

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان