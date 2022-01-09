طالبان تعتقل أستاذًا جامعيًا انتقد سياساتها

اعتقلت قوات من حركة طالبان الأفغانية، فيض الله جلال، الأستاذ بجامعة كابول فى منزله يوم السبت واقتادوه إلى مكان مجهول، حسبما أكدت زوجته مسعودة جلال التي كانت قد ترشحت لانتخابات الرئاسة عامي 2002 و2004 عبر صفحتها على فيس بوك ووفقا لما نقلته وسائل اعلام عالمية اليوم الاحد.

وكان جلال قد انتقد علناً سياسات طالبان في مناظرة تلفزيونية مباشرة العام الماضي.

وانتقد سياسات النظام في مناظرة صريحة مع متحدث باسم طالبان على الهواء مباشرة في 21 نوفمبر الماضي بل وصف طالبان بلفظ مهين.

ومن جانبه، أكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم زعيم طالبان، عملية اعتقال الأستاذ الجامعي واتهمه بتحريض الناس ضد حكومة طالبان والتلاعب بكرامة المواطنين.

كما نشرت حركة طالبان لقطات مصورة لحساب غير موثق على تويتر: قالت إنه يعود لجلال وأشارت إلى تعليقات بصفتها دافعاً لعملية الاعتقال.

بينما أكدت عائلة المعتقل أن حساب تويتر المنسوب إليه مفبرك.

ومن جانبه قالت باتريشيا جوسمان المديرة المساعدة لقسم آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش: إن طالبان لم تكن أبداً متسامحة مع الانتقادات وحرية التعبير" مضيفة "يجب إطلاق سراحه فوراً".

يأتي هذاا فيما أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها المتزايد بشأن أوضاع ملايين المشردين داخل أفغانستان، خلال فترة ما بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك.

وذكرت المنظمة - في تقرير نشر اليوم - أنه جرى تسجيل 664 ألف حالة تشرد جديدة بسبب الصراع في أفغانستان خلال عام 2021.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن عدد المشردين داخليًا في أفغانستان يبلغ 5.5 مليون مشرد، وذلك بالاضافة إلى العائدين الأفغان الذين لا يحملون وثائق ويزيد عددهم على 924 ألفًا و744 عائدًا من إيران وباكستان خلال الفترة ما بين أول يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.