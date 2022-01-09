الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

احتفالية «العبارة نسل واحد» فى قبة الغورى.. الليلة

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية

بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، يقيم مركز إبداع قبة الغوري، بمقره الكائن بشارع الأزهر، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، احتفالية بعنوان "العبارة نسل واحد من الجدود "، رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.

 

تتضمن احتفالية "العبارة نسل واحد من الجدود"، برنامج حافل ومتميز ومبهج يرسل رسالة محبة وتفاؤل وبهجة إلى العالم أجمع من قلب القاهرة التاريخية، حيث تمتزج الألحان الكنائسية والإسلامية، في تناغم يعبر عن أصالة الحضارة المصرية والتسامح والسلام.

 

يشارك في الحفل فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، كمشروع تنويري قومي ودولي حيث لاقت نجاحا جماهيريا وإعلاميا ودوليا كبيرا، منذ ؟ أن أسسها الفنان انتصار عبد الفتاح في العام 2007، والتي تستضيف فرقة "أوصانا" للتسبيح والترانيم الكنائسية كضيف شرف الاحتفالية، والتي تقام بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

 

وجاء تأسيس فرقة سماع للإنشاد والموسيقى الروحية، في محاولة للحفاظ على هذا التراث المهم وإحياء القوالب القديمة والطرائق التراثية المختلفة، مع توظيف معمار قصر وقبة الغوري بمعماره الفريد واستلهام فنون الخط العربي والرقص الصوفي، تأكيدًا وإحياء لهذا الفن الأصيل على أن تكون هذه الفرقة نواة لمدرسة لتعليم أصول الإنشاد القديم بدعم من صندوق التنمية الثقافية ومن خلال فلسفة مركز إبداع قبة الغوري.

وتقدم الفرقة برنامجًا حافلً يتضمن البرنامج العديد من التواشيح الدينية، التراتيل القبطية، الترانيم الكنسية، التراتيل البيزنطية. من بينها: ميدلي أوصانا في الأعالي، رضينا يا أبا الزهراء رضينا، أوصانا نبي الله، سيدنا النبي، يا جمال النبي، أنشودة يا سيدة مريم، ترنيمة مين قال، ترنيمة اتولاني برعايتك، ترنيمة يا مريم البكر، زيدوا المسيح تسبيح، وغيرها.  

 

ــ "هن والشعر" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

في سياق متصل، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف مساء اليوم أيضا، أمسية شعرية تحت عنوان "هن والشعر".

هذا وتشارك في الأمسية الشاعرات السكندريات: أمل ماهر – إيمان رضوان – سامية عبد الرحيم – عبير الحناوى – عبير مبارك – فاطمة علام -  نادية الإسناوى وتدير الأمسية الشاعرة سماح مشعل.
 

العبارة نسل واحد قبة الغوري مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية قطاع صندوق التنمية الثقافية هن والشعر الفنان انتصار عبد الفتاح

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