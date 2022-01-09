الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحزب الاشتراكى اللبنانى: التلقيح ضد كورونا فوق كل اعتبار

وليد جنبلاط
وليد جنبلاط

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، إنه خلال فترة انتشار جائحة كورونا فإن أهم شيء هو الوقاية، كما أن التلقيح فوق كل اعتبار.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في لبنان تخفيض كلفة اختبار "بي سي آر" الإلزامي لجميع الوافدين فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، باستثناء الأطفال دون 12 سنة، بحيث تصبح 30 دولارًا بدلًا من 50 دولارًا.

وشددت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، على ضرورة تسجيل الوافدين على المنصة الإلكترونية التابعة لها، ودفع كلفة اختبار "بي سي آر" على المنصة وفق آلية جديدة.

وأشارت إلى أن الآلية تعتمد واحدًا من خيارين، بطاقة ائتمان أو وثيقة إلكترونية يحصل عليها الركاب عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركة الطيران، على أن يقوم الركاب بتسليم الوصل لمندوبي وزارة الصحة العامة لدى وصولهم إلى المطار.

وأكدت الوزارة أن "المنصة التابعة لها تضمن متطلبات الحماية والأمان لسرية البيانات وفق معايير عالمية يتم بموجبها إجراء اختبارات وفحوص اختراق مستمرة".

وأشارت إلى أن البيانات الشخصية هي "معلومات مشفّرة ومحفوظة بطريقة آمنة، ولا يمكن الاطلاع عليها من العامة، ولا تستخدم إلا في حال إصابة الشخص المعني بفيروس كورونا أو مخالطته حالة إيجابية للاتصال به وإعطائه التوجيهات اللازمة بهدف الحد من انتشار الوباء".

يذكر أن أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 7974 حالة إصابة جديدة بفيروس كوورنا إلى 761853 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة- في بيان- إنها سجلت 19 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى9250.

لبنان وليد جنبلاط كورونا إصابات التلقيح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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