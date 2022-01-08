الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

القائمة الكاملة للأعمال الفائزة بجائزة ساويرس الثقافية فى دورتها الـ17

حفل إعلان جائزة ساويرس
حفل إعلان جائزة ساويرس الثقافية

وسط أجواء تعكس التاريخ المصري العريق في المتحف القومي للحضارة المصرية؛ أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، مساء اليوم السبت، عن الأعمال الفائزة فى جائزة ساويرس الثقافية الدورة الـ17، وهو الحفل الذى قدمته الإعلامية ياسمين طه، وإليكم القائمة الكاملة بالأعمال الفائزة:

طوسون وعبدالغني.. يفوزان بجائزة أفضل مجموعة لأدب الطفل والرسوم الإبداعية

فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية لأدب الطفل الكاتب أحمد طوسون تحت سن 12 سنة عن نص"من يعيد الدفء للمدينة"، وفاز المبدع سمير عبدالغني بجائزة أفضل رسوم إبداعية عن رسوم ديوان "ما قبل البطيخ" للشاعرة عبير عبدالعزيز.

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محسن البلاسى يفوز بجائزة النقد الأدبي

فاز بجائزة النقد الأدبي والسرديات الأدبية، الكاتب محسن البلاسي عن كتابه "رحلة كامل التلمساني- السريالي في مواجهة الواقعي".

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جائزة أفضل نص مسرحي تذهب لـ فهيم والحسيني 

وفاز بجائزة أفضل نص مسرحي في المركز الأول الكاتب إبراهيم الحسيني، بينما فاز بالمركز الثاني الكاتب السيد فهيم. 

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جائزة أفضل سيناريو فرع كبار الكتاب تذهب لدينا حمزة

تسلمت الكاتبة دينا حمزة جائزة أفضل سيناريو فرع كبار الكتاب عن سيناريو "علاج طبيعي".

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سلمى عباس تفوز بجائزة أفضل سيناريو فرع شباب الأدباء

فازت الكاتبة سلمى عباس بجائزة أفضل سيناريو فرع شباب الأدباء عن  سيناريو "أربع أيام ويوم".

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"ست زوايا للصلاة" و"نابليون والقرد" يقتسمان جائزة أفضل مجموعة قصصية 

فازت الكاتبة أميرة بدوي بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء  - المركز الثاني- عن المجموعة القصصية  "ست زوايا للصلاة" مناصفة مع الكاتب محمد عبدالله عن المجموعة القصصية "نابليون والقرد".

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"رؤى المدينة المقدسة"... تفوز بأفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء

فازت الكاتبة أميمة صبحي بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء عن المجموعة القصصية "رؤى المدينة المقدسة".

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"أنا أروى يا مريم".. تفوز بجائزة الرواية لشباب الأدباء

فازت بجائزة الرواية لشباب الأدباء، المركز الأول، الكاتبة أريج جمال عن رواية "أنا أروى يا مريم" الصادرة عن دار الساقي. كما فازت الرواية بجائزة الترجمة والنشر باللغة الإنجليزية.

 

 

الميرى و أبو زيد يفوزان بجائزة فرع كبار الأدباء
فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء مناصفة كل من الكاتب عادل أسعد الميري عن رواية "خيوط أقمشة الذات"، والكاتب محمد أبو زيد عن رواية "عنكبوت في القلب".



"اللقاء الأخير" تفوز بجائزة أفضل رواية فرع شباب الأدباء
فاز بالمركز الثاني الكاتب يوسف نبيل بجائزة افضل رواية فرع شباب الأدباء عن رواية "اللقاء الأخير".
 

جائزة ساويرس الثقافية لعام 2021 انا أروى يا مريم الكاتب أحمد طوسون الفنان سمير عبد الغني محسن البلاسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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