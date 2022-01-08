جلال برجس يعلن ترجمة روايته «دفاتر الوراق» إلى الإنجليزية

أعلن الروائي الأردني جلال برجس عن ترجمة روايته "دفاتر الوراق" إلى الإنجليزية، وهي الرواية التي حصل من خلالها على الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" مطلع العام الماضي، ويقوم بترجمتها المترجم الشهير بول ستاركي، وستصدر الترجمة قريبًا.

وعن الترجمة، قال جلال برجس في تصريح خاص لـ"الدستور": "اختيار البروفيسور بول ستاركي جاء بعد الكثير من العروض".

وأشار إلى أن بول ستاركي مترجم مهم وأكاديمي متمرس، حصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وكان موضوع رسالته العلمية عن أعمال الكاتب المصري توفيق الحكيم، ويشغل الآن رئيس قسم اللغة العربية في جامعة دورهام.

أما عن رواية دفاتر الوراق فقد صدرت لأول مرة في عام 2020 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، و تتكئ على حكايات تُروى من خلال عدد من الدفاتر في إطار زمني يقع بين عامي 1947 و2019 عن أشخاص يفقد بعضهم بيوتهم، ويعاني البعض الآخر أزمة مجهولي النسب، ويقاسي آخرون عدم انتمائهم إلى عائلات كبيرة.

أما عن جلال برجس فهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970 يعمل في قطاع هندسة الطيران، وكتب الشعر والقصة وأدب المكان قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية، وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان (بيت الرواية).

صدر له في الشعر: "كأي غصن على شجرة" (2008) و"قمر بلا منازل" (2011) وفي القصة: "الزلازل" (2012) الحائزة على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، وفي أدب المكان "شبابيك مادبا تحرس القدس" (2017)، و (حكايات المقهى العتيق) رواية مشتركة 2019.

ونال عن روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، وعن روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية غير المنشورة) جائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016.

ووصلت روايته (سيدات الحواس الخمس) إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019، وفاز بالجائزة العالمية للرواية العربية "ألبوكر" عن روايته دفاتر الوراق.