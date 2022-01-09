رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة فقط

يبحث غالبية المصريين على محرك البحث الاجتماعي جوجل " لمعرفة تفاصيل المخالفات المستحقة عليهم من خلال الإستعلام على مخالفات المرور للعام الجاري ٢٠٢٢، لذلك نستعرض لقرائنا أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢ حيث يتابع المصريين للراغبين في دفع الغرامات.

الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢

وترصد الدستور أهم الخطوات التي يمكن من خلالها معرفة مخالفات المرور ٢٠٢٢، كذلك الاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بهم من خلال رابط الاستعلام الخاص بالنيابة العامة المصرية عن مخالفات المرور ٢٠٢٢.

ويمكن للمصريين أصحاب السيارات المختلفة الدخول علي الموقع الذي خصصته النيابة العامة المصرية للاستعلام عن مختلفات المرور لعام ٢٠٢٢ بالاضافة جميع الخدمات التي تقدمها إدارة المرور على الانترنت.

كذلك يمكن للمواطنين الاستعلام عن اجمالي قيمة المخالفات بالاضافة للمبالغ المفترض تسديدها وذلك من خلال الموقع الالكتروني بهدف انجازا الوقت وعدم التكدس في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين من خلال التباعد الاجتماعي في انتظار انتشار فيروس كورونا المستجد.



خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور ٢٠٢٢

وتتضمن الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور 2022 خلال هذا الرابط “هنا”.

ويمكن للمواطنين الدخول علي علي الموقع او الرابط الرسمي للنيابة العامة المصرية

اولا: يقوم الراغب الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول علي الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية من هنا.

ثانيا : اختيار بيانات المرور الموجودة يمين الصفحة

ثالثا: يتم اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات او رقم لوحة الدراجة النارية

رابعا: يقوم المستعلم بإدخال بيانات السيارة او رخصة القيادة المراد الاستعلام عن المخالفات الخاصة بها

خامسا: ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة "ارقام وحرف "

سادسا : يتم الضغط على الايقونة الخاصة بإجمالي المخالفات

ثم يظهر على الشاشة الموجودة أمام المواطن قيمة المخالفات التي يجب دفعها ، بعد معرفة قيمة المخالفات "عن قيمة المخالفات الخاصة بالسيارة أو المركبة تظهر رسالة تتضمن الشروط التي يجب الموافقة عليها حتى يتم إتمام عملية تسجيل الغرامات.