نواب: منتدى شباب العالم رسالة قوية بأن مصر بلد سلام واستقرار وأمان

شدد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على أهمية النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذى تنطلق فعالياته فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، غدًا الإثنين، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت النائبة نورا على، رئيس لجنة «السياحة والطيران المدنى» بمجلس النواب، إن منتدى شباب العالم من أفضل الأفكار التى أطلقها الرئيس السيسى، ويعكس مدى اهتمامه بالشباب وقضاياهم وطموحاتهم، ووضع إياها فى صدارة أولويات الدولة المصرية.

وأضافت: «المنتدى يفتح آفاق حوار موسع بين شباب مصر والعالم، بحضور شباب من مختلف الدول، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات الحيوية المهمة، التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا العالمية وتأثيرها على العالم، ويروج للجمهورية الجديدة».

واعتبرت «نورا» أن تنظيم مصر المنتدى رسالة قوية للعالم بأن الدولة المصرية بلد سلام وازدهار وأمن وأمان واستقرار، كما أنه فرصة مهمة للترويج السياحى لمصر عالميًا، فى ظل مشاركة آلاف الشباب من مختلف دول العالم، والتقاطهم العديد من الصور التى تظهر جمال مصر ومعالهما الأثرية ومدنها السياحية، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب سفراء للمنتدى فى بلادهم ومحيطهم، وينقلون الصورة المضيئة عن الجمهورية الجديدة، بعد الإنجازات الضخمة والمشروعات القومية العملاقة، التى تحققت على أرض الواقع، والاكتشافات والافتتاحات الأثرية والأحداث المهمة التى أبهرت العالم، بتوجيهات ومتابعة الرئيس السيسى قائد مسيرة الإنجازات.

وخلصت رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إلى أن منتدى شباب العالم له إيجابيات كثيرة على مصر من الناحية الاقتصادية، سواء عن طريق الترويج للسياحة، أو من خلال جذب استثمارات وإقامة مشروعات جديدة مع دول أجنبية، على ضوء أن مصر سوق جاذبة فى المنطقة، وبالتالى تتحول إلى بارقة أمل للشباب، من خلال توفيرها فرص عمل جديدة لهم.

واختتمت بأن المنتدى يزيد من فرص إرسال بعثات من الشباب المصرى للخارج، لتعلم التكنولوجيات الحديثة ومختلف المهارات والأفكار فى المجالات المختلفة، وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداع والابتكار.

وقال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، إن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تدل فى المقام الأول على اهتمام القيادة السياسية بالشباب، والعمل على تمكينهم بصورة حقيقية على أرض الواقع، وتعكس أيضًا إيمان الرئيس بقدرات الشباب فى تحقيق المستحيل، وأنهم صناع المستقبل.

وأضاف: «القيادة السياسية حرصت على الاستماع للشباب وآرائهم، وبناء جسور الثقة والتواصل معهم، وتحولت المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضى المصرية، وصولًا إلى منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، حيث يجتمع شباب العالم لتبادل الخبرات والتجارب والثقافات».

وواصل عضو مجلس النواب: «منتدى الشباب يسلط الضوء على قضايا دولية ومحلية وعربية وإقليمية، من خلال الاستماع لأفكار الشباب وكيفية التفاعل مع هذه الملفات، ما يكسبهم مهارة كبيرة، ويصقل خبراتهم فى التعامل مع كل القضايا، وبالتالى جعلهم نواة لمستقبل مشرق، وليكونوا قادة فى المستقبل القريب».

وأوضح أن قضية العالم بعد جائحة «كورونا» هى من أهم القضايا التى ستتم مناقشتها فى منتدى شباب العالم، على أن يتم الاستماع لمقترحات الشباب فى التعامل مع التطورات التى تلى انتهاء الجائحة، وكيفية التغلب على الأزمة العالمية من الأساس.

وأشاد «محسب» بتخصيص المنتدى ٥٠ مليون جنيه لدعم المبادرات التنموية، بما يعكس العديد من الرسائل، أولاها الاستقلالية فى التمويل والتنظيم، بعيدًا عن موازنة الدولة، إضافة لأهمية المشاركة فى دعم المبادرات القومية، ليكون المنتدى قدوة للفعاليات الأخرى، فتحذو حذوه فى التركيز على تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، بدلًا من الاعتماد على موارد الدولة.

ورأى النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ هذا العام، رغم جائحة «كورونا»، يعد دليلًا قاطعًا على قوة الدولة المصرية، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى فى ظل الجائحة، مشيدًا بإعلان إدارة المنتدى عن وجود «روبوتات» لتعقيم القاعات وتوزيع الوجبات على الحضور، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا».

وقال «أبوعايشة» إن مناقشة المنتدى لمحور «العالم ما بعد جائحة كورونا»، خاصة ما يتعلق بمصادر الطاقة فى عالم ما بعد «كورونا»، ودور الشباب والفرص المتاحة لهم فى هذا العالم، تعد ضرورية، وكاشفة للعديد من الأمور التى يجب الانتباه لها، خاصة أن تلك القضايا تهم العالم أجمع، وليس مصر وحدها، ومناقشتها بحضور الشباب من مختلف دول العالم على أرض مصر أمر جيد يدعو للفخر.

وأشاد بتخصيص المنتدى ضمن أجندة نقاشاته وقتًا لمحور «التغيرات المناخية»، خاصة أن لها تأثيرات سلبية على العالم أجمع، ويجب مواجهة تلك التغيرات والاستعداد لها، معربًا عن ثقته فى أن يخرج المنتدى بتوصيات مهمة للغاية عقب مختلف الجلسات النقاشية، التى سيسهم فيها شباب العالم أجمع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك العديد من الفوائد لصالح الدولة المصرية جراء تنظيم هذا المنتدى، واستقبال الشباب من مختلف الجنسيات، من بينها المساهمة فى الترويج للسياحة المصرية، وإنعاش الحركة السياحية، كما أنه فرصة للأجيال الجديدة لتبادل الرؤى والتعبير عن أفكارهم، بهدف تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات.