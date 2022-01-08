السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انقلاب سيارتين بطريق «بلبيس - العاشر» بالشرقية ووقوع مصابين

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب عدد من الأشخاص فى وقوع حادث انقلاب سيارتين بالطريق الإقليمى بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، وجارٍ حصر المصابين والوقوف على حالتهم إن كانت حرجة أو مستقرة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين، بطريق بلبيس الخدمات- العاشر من رمضان، قبل النفق بجوار الطريق الإقليمى، بعد مصنع المكرونة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارات، لوجود عدد من المصابين، وجارٍ نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحصر عدد المصابين والوقوف على حالتهم الصحية.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة ورفع آثار الحادث لتسيير حركة المرور مرة أخرى.

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