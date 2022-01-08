تشغيل مدرسة ثانوية زراعية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على بدء العمل فى تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، استعدادًا لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى استغلال الطاقة الشمسية، التي تتميز بها المحافظة، في نسبة سطوع الشمس طوال النهار.

وفي متابعته مع مدير إدارة الخارجة التعليمية لسير منظومة العمل، أشار وكيل التعليم في بيان له، إلى خطة العمل في تشغيل المدرسة بالكامل بالطاقة الشمسية، مؤكدًا على أهمية الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتوليد الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة.

وفى سياق آخر، وجّه الدكتور جمال حسن خالص الشكر والتقدير لجميع فريق العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية لما شهده من الحرص على النهوض بالعمل والارتقاء به.