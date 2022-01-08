السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشغيل مدرسة ثانوية زراعية بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

صورة من تركيب الطاقة
صورة من تركيب الطاقة الشمسية

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على بدء العمل فى تركيب الألواح الشمسية بمقر مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، استعدادًا لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فى استغلال الطاقة الشمسية، التي تتميز بها المحافظة، في نسبة سطوع الشمس طوال النهار.

وفي متابعته مع مدير إدارة الخارجة التعليمية لسير منظومة العمل، أشار وكيل التعليم في بيان له، إلى خطة العمل في تشغيل المدرسة بالكامل بالطاقة الشمسية، مؤكدًا على أهمية الطاقة الشمسية كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم لتوليد الكهرباء وترشيد استهلاك الطاقة.

وفى سياق آخر، وجّه الدكتور جمال حسن خالص الشكر والتقدير لجميع فريق العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية لما شهده من الحرص على النهوض بالعمل والارتقاء به.

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وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد الثانوية الزراعية لتشغيل المدرسة بالطاقة الشمسية الطاقة المتجددة والنظيفة وترشيد إستهلاك لتوليد الكهرباء

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لا لقمع النساء

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