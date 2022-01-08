«النقل»: تكليف 5 شركات بإنجاز تطوير طريق «دمياط-المنصورة-المحلة-طنطا»

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق «دمياط-المنصورة-المحلة-طنطا غرب النيل» في المسافة من دمياط حتى شربين، المرحلة الأولى، بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة)، بتكلفة إجمالية 455 مليون جنيه.

وكلفت 5 شركات بتنفيذ المشروع لسرعة إنجاز الأعمال وجاري العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR، وبلغت نسبة التنفيذ 20%، ووجه الوزير باستخدام نظام CIR لمعالجة شروخ الأسفلت الخفيفة بدلا من أعمال الكشط وإزالة الأسفلت.

وتابع وزير النقل مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجري إنشاء 3 كباري علوية كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب وكوبري المرور، كوبري نزلة الدبوسي، حيث تم البدء في أعمال كوبري سواقى العرب بتكلفة قدرها 253 مليون جنيه، بطول 405 مترات، وبعرض 20 مترا، ونسبة تنفيذه 20.31%، ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري.

وبحسب بيان وزارة النقل، توجه وزير النقل لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (المرحلة الأولى) في المسافة من دمياط حتى جمصة/المنصورة الجديدة بطول 40 كم، وتكلفة ٩٥٦.٢٥ مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا في هذه المسافة وإنشاء 16 كوبريا في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني، كما تفقد أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل والذي يشمل إنشاء كوبري توسعو بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، بتكلفة 820 مليون جنيه، كما تابع أعمال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 م اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR بتكلفة 406.28 مليون جنيه.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة ٧ قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول ١٤٠ كم، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول ٤٢ كم، مضيفاً أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم، وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع "طريق القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم، كما تم الانتهاء من كوبري كم 6.5 في بداية الدولي الساحلي من بورسعيد.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذييبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحرالمتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.