ستيفن هوكينج ومانشستر سيتي يتصدران قائمة الأكثر بحثًا على «جوجل»

تصدر ستيفن هوكينج اهتمامات وبال المصريين، اليوم السبت، 8 يناير 2022، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث جوجل.

وحل مانشستر سيتي ثانيًا في ترتيب الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمي، بينما جاءت دنيا سمير غانم ثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها المصريون.

ستيفن هوكينج

يحتفل مُحرك البحث الشهير «جوجل» بحلول الذكرى الـ80 لميلاد عالم الفيزياء الشهير «ستيفن هوكينج»، الذي رحل عن عالمنا في مارس 2018 عن عمر ناهز الـ76 عاماً، وهو أحد أشهر علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون، وله عدة أبحاث رائدة تتعلق بالثقوب السوداء ونظرية النسبية، وكانت له أبحاث نظرية في علم الكون والعلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما ألف عدة كتب علمية مُهمة أشهرها كتاب «تاريخ موجز للزمن».

تم تناول سيرته الذاتية وحياته المُلهمة في فيلم «نظرية كل شيء» (The Theory of Everything)، والذي طُرح للعرض عام 2014، من بطولة إيدي ريدماين، والذي حصد عدداً من جوائز الأوسكار وغولدن غلوب.

مانشستر سيتي



سحق فريق مانشستر سيتي مضيفه فريق سويندون تاون، الذي يلعب داخل الدرجة الثالثة، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «كاونتي قراند»، منذ قليل، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح تسجيل الأهداف البرتغالي بيرناردو سيلفا جناح فريق مانشستر سيتي، في الدقيقة الرابعة عشر، بعد متابعته لعرضية اللاعب الشاب كول بالمر.

وأضاف المهاجم البرازيلي جبرييل خيسوس ثاني أهداف السيتي في الدقيقة 28، بعد انفراده تام بالمرمى سددها على يسار الحارس، وسجل الهدف الثالث إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 59 بعد مرور 14 دقيقة من انطلاق شوط اللقاء الثاني.

دنيا سمير غانم

فاجئ الإعلامى رامى رضوان، زوجته النجمة دنيا سمير غانم، بتنظيم حفل للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها بحضور أصدقائها وأحبابها، التى بدورها أعربت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة، مشيرة إلى أنها شعرت فى عيونهم محاولة إسعادها بأى طريقة للخروج من محنة وحزن رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورا من الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "رامى قال لى اننا خارجين نتعشى أنا وهو بس عشان نحتفل بعيد ميلادى، لأنى يومها كنت مسافرة، ورحت لقيت كل أصحابى اللى أنا بحبهم مستنيينا وكلهم حسيت فى عنيهم أد ايه هم نفسهم أكون سعيدة".

وأضافت دنيا سمير غانم: "شكرا جدا لكل أصحابى واخواتى، ربنا يخليكوا ليا، وشكرا يا رامى يا حبيبى على المفاجأة الجميلة، ربنا يحفظك ويسعدك ويخليك لينا"، كما نشر رامى أيضا صورة وفيديو من الاحتفال، حيث ظهرا سويا وهما يرقصان على أغنية عيد الميلاد.