السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عبير صبرى تعلن شفاءها من كورونا: «نيجاتيف الحمد لله»

عبير صبري
عبير صبري

أعلنت النجمة عبير صبري تماثلها للشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الأيام الماضية معلنة عن سلبية نتيجة تحليل الـ PCR.

ونشرت عبير صبري صورة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وعلقت عليها مطمئنة جمهورها قائلة: “نيجاتيف الحمد لله شكرا شكرا لكل حد من زمايلي وأصحابي سأل عليه وبعتلي وكلمني شكرا لكل دعوة حلوة بالشفا دعيتولي بيها”. 

وأضافت: “ربنا يحفظكم كلكم ويبعد عننا الكورونا والأمراض كلها يارب صباح الفل والورد عليكم ياحبايبي كلكم واحد واحد”.

 

وتخضع حاليا عبير صبري لفترة نقاهة بعد تماثلها الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، ومازالت اجازة من تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل أسم "يوتيرن" والذى تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج والمقرر أن تشارك به ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2022.

ومن المقرر أن تبدأ عبير صبري تصوير مشاهدها في العمل خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة وأن ريهام حجاج تبدأ تصوير مشاهدها في المسلسل غدا الأحد تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز داخل الديكور الرئيسي للمسلسل داخل إحدى فيلات مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعدما انتهت طوال الفترة الماضية من تحضيراتها للشخصية التي تقدمها.

أبطال وصناع مسلسل "يوتيرن"

ويشارك في بطولة مسلسل "يوتيرن" بجانب الفنانة ريهام حجاج كل من الفنانة عبير صبرى والفنان كريم قاسم والفنان محمود حجازى والفنان محمد كيلانى والفنانة صفاء الطوخى والفنانة عبير منير والفنانة هلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل من إخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال عبير صبري الفنية 

وشاركت الفنانة عبير صبرى فى الموسم الرمضاني الماضى بمسلسل “موسى” الذي خاض بطولته النجم محمد رمضان وشاركهم البطولة سمية الخشاب وتارا عماد ورياض الخولي وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول ومن إخراج محمد سلامة.

الفنانة عبير صبري عبير صبري عبير صبري فنانة فنانة عبير صبري وشقيقتها فنانة عبير صبري

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