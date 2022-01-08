السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«سكرين شوت» يكشف عرض متهمة ابنها للبيع بـ250 ألف جنيه فى القاهرة

متهمة
متهمة

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام عامل وزوجته بعقد صفقة لبيع ابنهم الطفل الرضيع عبر أحد الحسابات الإلكترونية على موقع للتواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

وفى هذا التقرير، ننشر نص ملاحظات النيابة العامة الوارد بقرار إحالة المتهمين الى محكمة الجنايات، والتي ثبت خلالها أنه بالاطلاع على الصور الضوئية المطبوعة من هاتف المتهمة «سكرين شوت»، بواسطة الضابط مجري التحريات وجود محادثات بين المتهمة الثانية من حسابها الخاص على فيسبوك ماسنجر، وأخرى تضمنت الاتفاق على بيع الطفل الرضيع مقابل مبالغ مالي قدره مائتي وثلاثون ألف جنيه تم زيادته إلى مبلغ مائتي وخمسون ألف جنيه وذلك والمرفق بها صورة الطفل سالف الذكر وصورة بطاقة تحقيق شخصية المتهمة وإخطار ولادة الطفل سالف الذكر الصادر من مستشفى إمبابة العام مدون به اسم المتهمة في خانة الأم، ورقم هاتفها الجوال للتواصل.

كما ثبت باطلاع النيابة العامة على تطبيق الماسنجر بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالهاتف الجوال المضبوط الخاص بالمتهمة وجود المحادثات محل الطرح. 

كانت قد أحالت النيابة العامة بوسط القاهرة الكلية، اليوم السبت، عامل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة عقده صفقة لبيع نجله الطفل الرضيع مقابل مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه، بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

المتهمة هاتف بيع نجلها الرضيع مجري التحريات محادثات

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وائل لطفي

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