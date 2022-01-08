قوافل للأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات وكبار السن

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر - المنيا» أسفرت تلك القوافل عن استخراج 13037 بطاقة رقم قومي و18589 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار القوافل بها، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 8/1/2022 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ6 حالات إنسانية بالمستشفيات والمنازل بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وتم إيفاد مأموريات «فنية، قانونية» لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من أهالي محافظة المنوفية من السيدات وكبار السن للتيسير عليهم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.