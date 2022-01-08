المئات يشاركون في صلاة الجنازة على شقيق محمود العربي بمسقط رأسه بالمنوفية

يشيع الان الآلاف من الأهالي في قرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جنازة محمد العربي شقيق شهبندر التجار في جنازة مهيبة.

وكان قد استعد المئات من أهالي المنوفية لتشييع جثمان الحاج محمد العربي شقيق الحاج محمود العربي، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والذي توفي مساء أمس بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وسط حالة من الحزن الكبيرة بين أبناء قرية أبو رقبة مسقط رأس العائلة. وبدأت مراسم جنازة الحاج محمد العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، والصلاة عليها بعد ظهر اليوم من مسجد العربي بقرية أبو رقبة، ويتم الان الاستعداد للصلاة عليه ومن ثم دفن الجثمان بمقابر العائلة والذي شيدها الراحل الحاج محمود العربي.

ودُفن فيها في شهر سبتمبر الماضي وسط مشاركة الآلاف من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة.

يذكر أن الحاج محمد العربي هو أحد مؤسسي شركة العربي جروب بالتعاون مع الحاج محمود العربي شاهبندر التجار وشقيقهم الحاج عبد المجيد العربي وذلك عام 1964، بدأت في مزاولة نشاطها بمتجر صغير بحي الموسكي وهو الحي التجاري القديم بالقاهرة في ذلك الوقت وقد ساهم كل فرد منهم بما يمتلكه من قدرات وخبرات في تطور أعمال الشركة، وعملوا معا في تكامل فريد ساعد على نجاح تلك الشركة الصغيرة.

وكان للحاج محمد العربي دور كبير في نجاح الشركة حيث عمل على غرس روح الولاء والانتماء لدى العاملين وحمل على عاتقه مهمة المتابعة اليومية ومراقبة كفاءة سير العمل بينما تولى الحاج محمود العربي مسؤولية التخطيط ووضع الأهداف الخاصة بتطوير وتنمية العمل واكتمل هذا الأداء المتميز بجهود عبد الجيد العربي الذي تولى مسؤولية وضع نظام العمل واللوائح الإدارية والتنظيمية الأخرى.